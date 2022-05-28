أحمد حلمي يكشف سراً: كنت سأجمع فاتن حمامة وعمر الشريف

كشف الفنان المصري، أحمد حلمي، عن مشروع فني كان سيجمع فيه بين الفنانين الراحلين، فاتن حمامة ‏وعمر الشريف، بعد غياب طويل عن الشاشة الفضية.‏

وقال في تصريحات لقناة "دبي"، الخميس، إنه كان يرغب في الجمع بين "سيدة الشاشة العربية" و"لورانس العرب"في فيلم سينمائي.

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كما أكد أنه التقى بالفعل مع فاتن حمامة، وتحدثا عن قصة الفيلم، وكان السيناريست، خالد دياب، هو مؤلف القصة، لكن لم تشأ الأقدار أن يكتمل المشروع بسبب وفاتها وعمر الشريف.

كذلك أفصح أحمد حلمي عن أن قصة فيلمه الشهير "عسل إسود"، الذي عرض في عام 2010، كانت تحمل أحداثا مختلفة عن نسخته النهائية.

وأوضح أن بطل الفيلم الرئيسي كان سيكون شابا مصريا مقيما في بلاده، ويشعر بالإحباط من أوضاعها، بينما يلتقي برجل كبير في السن قادم من أميركا، ويدور بينهما تبادل في وجهات النظر، حتى ينجح الأخير في تغيير رؤيته وحياته للأفضل.

ولفت حلمي إلى أنه فكّر في ترشيح الفنان الراحل، عمر الشريف، لتجسيد دور الشخص القادم من الولايات المتحدة، لكنه يعتقد أنه لم يرسل له سيناريو الفيلم.