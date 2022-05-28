جاد شويري: أتمنى العمل مع فناني الخليج.. ولم أندم على شيء

عبر الفنان والمخرج اللبناني، جاد شويري، عن أمنيته التعاون مع فناني الخليج، مشيرا إلى أن الأغنية الخليجية باتت أكثر انتشاراً وتشهد حالة نهضة ونقلة نوعية.

كما قال في مقابلة مع "العربية.نت"، أنه لا يندم على أي شيء قدمه في السابق حتى تلك الأعمال التي اعتبرها البعض جريئة أو التي كان بعضها مثيراً للجدل، مشيرا إلى أنه أصبح أكثر نضوجاً على المستويين الشخصي والمهني، مع أنه ما زال يختزن في شخصيته روح التمرد ولو بحدود معينة، حسب وصفه.

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وأوضح أنه حين يُعرض عليه عمل غنائي ليتولى إخراجه يكون في باله عدد كبير من الأفكار، قد يستوحي قصصاً لكليباته من عامل بسيط أو من معلمة أو طفل أو من كليبات قديمة جداً، فهذا موجود عنده دائما في اللاوعي، مبيناً أنه لم يستنسخ في حياته تجارب أجنبية، ربما يشاهد فكرة كليب أجنبي أو عربي، لكنه يطورها ويقولبها وينفذها بطريقته الخاصة والمختلفة لتبدو جديدة.

فيلم للمرة الأولى

كما ينشغل شويري هذه الفترة أيضاً بمشروع تصوير فيلم للمرة الأولى، وسيمثل فيه أيضاً، بالإضافة إلى تحضيره عدة جولات غنائية في الإمارات ومصر ولبنان لموسم الصيف.

يذكر أن جاد شويري هو مخرج لبناني أخرج أغاني مصورة أثارت الكثير من الجدل في بداياته، ووصفت بالجريئة وكانت للمغنية اللبنانية "ماريا" بعنوان "ألعب".

كما أخرج أغنيات مصورة لعدد من الفنانين أبرزهم وديع الصافي في كليب "يا بنتي"، مبيناً أن هذا التعاون بصمة لامعة ومحطة مهمة في حياته المهنية. إضافة لفنانين آخرين مثل جورج وسوف، يارا، نوال الزغبي، سيرين عبد النور، ناصيف زيتون، وليد توفيق، مايا دياب، وائل جسار، ديانا حداد، حلا الترك وهند البحرينية.

وله في رصيده الفني 3 أغنيات هي وريني، وبناديلك، وقلي إزاي. ويعمل حالياً على تسجيل ديو غنائي مع الفنانة كارولينا كرم، التي ظهرت في أحد الإعلانات التلفزيونية مع الفنان عمرو دياب.