اختتام مهرجان "كان".. و"مثلث الحزن" يفوز بالسعفة الذهبية

اختتم مهرجان كان السينمائي الدولي دورته 75 التي تنافس فيها 21 فيلما، ومنحت اللجنة التحكيمية التي يرأسها الممثل الفرنسي فنسان لاندون الفيلم السويدي "مثلث الحزن" للمخرج روبن أوستلوند السعفة الذهبية وهي الثانية في مسيرته السينمائية.

وأوضح رئيس لجنة تحكيم لاندون أن اللجنة كلها صُدمت بهذا الفيلم الذي يتحدث عن زوجين يعملان في عروض الازياء يتلقيان دعوة على متن يخت فاخر يتعرض للغرق وتبدأ رحلة المتاعب للبقاء على قيد الحياة.

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من جهته، قال مخرج العمل بعد تسلمه السعفة الذهبية "عندما بدأنا في صناعة هذا الفيلم عملنا بجهد كبير لفيلم يحبه جمهور السينما ويفكر في جوهر الفيلم شكرا لكل العاملين في الفيلم".

كما منحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلمين هما كلوز او قريب للمخرج لوكاس دونت وفيلم نجوم الظهيرة للمخرجة الفرنسية كلير دوني.

وفازت الايرانية زار أمير إبراهيمي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "العنكبوت المقدس" للمخرج الايراني المعارض علي عباسي.

وتؤدي إبراهيمي في الفيلم دور صحافية شابة من طهران تتعقّب بنفسها سفاحاً ارتكب سلسلة جرائم قتل أودت بحياة بائعات هوى في مدينة مشهد الإيرانية وتقوم بكشف جرائمه.



كذلك، فاز الممثل الكوري الجنوبي سونغ كانغ بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بروكر" للمخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا.

ومنحت اللجنة التحكيمية الجائزة الكبرى مناصفة بين فيلمي كلوس للمخرج البلجيكي لوكاس دانون والفرنسية كلير دينيس عن فيلمها نجوم الظهر.

وفاز بجائزة السيناريو المخرج السويدي وهو من اصول مصرية طارق صالح عن فيلمه ولد من الجنة.

أما جائزة الدورة الخامسة والسبعين ففاز بها الأخوين جون بيير ولوك داردان عن فيلمهما توري ولوكيتا .

كما فازت جينا كاميل عن فيلم "وور بوني" بالكاميرا الذهبية وهي مكافأة تُمنح للفيلم الأول.

وفي ما يأتي قائمة الأفلام التي فازت بهذه الجائزة خلال الدورات العشر الأخيرة لمهرجان كان:

-2022: "تراينغل أوف سادنس" لروبن أوستلوند (السويد)

-2021: "تيتان" لجوليا دوكورنو (فرنسا)

-2019: "باراسايت" لبونغ جون-هو (كوريا الجنوبية)

-2018: "شوبليفترز" لهيروكازو كوري-إيدا (اليابان)

-2017: "ذي سكوير" لروبن أوستلوند (السويد)

-2016: "آي، دانييل بلايك" لكين لوتش (بريطانيا)

-2015: "ديبان" لجاك أوديار (فرنسا)

-2014: "وينتر سليب" لنوري بيلجي جيلان (تركيا)

-2013: "لا في داديل" لعبد اللطيف كشيش (فرنسا)

-2012: "أمور" لمايكل هانيكي (النمسا)