مفاجأة مدوية يفجرها ماكيير مصري.. سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

فجّر الماكيير المصري الشهير محمد عشوب، مفاجأة كبيرة حول إنجاب الفنان الراحل سمير صبري لابن يقيم مع والدته في بريطانيا، حيث أكد أن الفنان الراحل له ابن آخر من فنانة معروفة لم يعلن عنه من قبل، وطلب من والدته ذلك، وهو ما امتثلت له الفنانة الشهيرة.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب محمد عشوب، اليوم الاثنين: "أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، أنه بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار".

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وتابع عشوب في تدوينته: "وعندما تحدث صبري مع صديقه الإعلامي محمود سعد في برنامجه "باب الخلق" شرح له بالتفصيل كيف تزوج وكيف أنجب.. ولم يكن كلامه شطحا"، مفجرا المفاجأة بالقول: "إن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة، وهو نسخة من أبيه".

وكان المنتج السينمائي المصري الدكتور عادل حسني الصديق المقرب للفنان المصري الراحل، قد كشف من قبل لـ"العربية.نت" تفاصيل ما تردد عن نجل الفنان الراحل. وقال إن الفنان الراحل له بالفعل ابن يقيم في العاصمة البريطانية لندن، وسبق أن أرسل له والدته يبلغه بنبأ مرضه وانتقاله للعلاج في مستشفى للأمراض الصدرية، واكتشف أنه أرسل لابنه على عنوان قديم له كان يقيم ويعمل فيه منذ 15 عاماً، وتبين لاحقاً أنه تركه وانتقل لمكان آخر، مضيفاً أن سمير صبري لم يعلم أن ابنه تلقى الخطاب من عدمه، وعقب وفاته من المؤكد أن الخبر انتشر، وبالتالي لابد أن ابنه علم به من خلال وسائل الإعلام أو مواقع التواصل، ولكنه لم يحضر أو يشارك.

وأضاف أن سمير صبري لم يشاهد ابنه سوى مرتين في حياته، ولذلك - وفق ما قال حسني - فإن إحساس الابن بأبيه كان منعدما، ولم يكن هناك اتصالات بينهما، مضيفا أنه يتم الإعداد لمهرجان سينمائي وسيكون اسم سمير صبري ضيف شرف له.

يذكر أن الفنان المصري سمير صبري رحل قبل أيام عن عمر يناهز 85 عاماً، وشُيع جثمانه من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ودُفن بمقابر الأسرة بالإسكندرية مسقط رأسه.