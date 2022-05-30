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"ليه أعمل كده في السر".. شيرين تحسم الجدل

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شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب خاص العربية.نت
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

"ليه أعمل كده في السر".. شيرين تحسم الجدل

كيف ردت شيرين عن سؤال حول الزواج من جديد

القاهرة - أحمد الريدي

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كلام كثير قيل بحق المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وما حدث بينها وبين طليقها حسام حبيب مثلما تزعم، أو زوجها كما يزعم هو.

لكنها اختارت الطريقة التي تلجأ إليها دائما من أجل الرد على ما يشاع بحقها، من خلال دردشة أجرتها مع محبيها عبر "انستغرام"، وأطلقت من خلالها بعض الرسائل الحاسمة.

شيرين طلبت من محبيها توجيه أسئلة إليها، كي تجيب عنها في حوارها معهم، وبالفعل تلقت أسئلة بعضها فني والآخر شخصي، لكنها طمأنت الجميع على حالها.

حسام حبيب و شيرين عبدالوهاب
حسام حبيب و شيرين عبدالوهاب

وفيما يخص علاقتها بحسام حبيب ردت بشكل قاطع قائلة "أساس الجواز والطلاق الإشهار.. لو كنت رجعت كنت هقول"، وتلقت سؤالا آخر يقول بأنها عادت لزوجها بالفعل وأنها حامل ولكنها تكذب على الجمهور، وهو ما دفعها للرد قائلة "ليه أعمل كده في السر؟"، وتمنت الهداية لمن أرسلت السؤال.

وكشفت شيرين عن كونها تكره في نفسها التسرع، مشيرة إلى أنها لا تتحدث عن أزماتها الشخصية مطلقا، ولكنها على الرغم من ذلك تجدها نشرت دون أن تدري كيف وقع هذا.

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وردا على سؤال حول الزواج من جديد، أجابت "في الوقت ده أكيد هقول لا"، لتعلن بعدها عن رؤيتها لتعريف الرجل قائلة "هو اللي تحسيه وهو في حضنك ابنك.. وتحسيه وانتي خايفة أبوكي.. وهو الظهر والسند".

وأعلنت شيرين عن نيتها طرح أغاني منفردة في الفترة المقبلة، وأنها بدأت حمية غذائية لإنقاص وزنها، كما أشارت إلى كونها من مواليد 1980 ولكن عمرها توقف عند الـ 35، أما أمنيتها فهي أن تعيش على جزيرة منعزلة بصحبة ابنتيها ووالدتها فقط.

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