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إعلامي مصري شهير يكشف سراً: نجل سمير صبري عمره 60 عاماً

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الفنان سمير صبري

إعلامي مصري شهير يكشف سراً: نجل سمير صبري عمره 60 عاماً

القاهرة - أحمد الريدي

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جدل كبير يدور حول الراحل سمير صبري، وحقيقه وجود نجل له من عدمه، في ظل خروج أقوال أخرى عن وجود بدل الابن الواحد اثنين.

مفاجأة مدوية يفجرها ماكيير مصري.. سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة ثقافة وفن مفاجأة مدوية يفجرها ماكيير مصري.. سمير صبري له ابن آخر من فنانة معروفة

فبعدما عبر الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" عن شكوكه في وجود ابن للراحل، ليخرج رد من الماكيير المصري محمد عشوب مؤكداً بأن سمير صبري لديه ابن ثاني بخلاف ابنه الأول، وأن هذا الابن الثاني أنجبته فنانة مصرية معروفة دون الكشف عن هويتها.

بدوره، تدخل الإعلامي المصري محمود سعد، بسبب الحلقة التي صورها مع الراحل سمير صبري وأعلن فيها للمرة الأولى عن وجود ابن له.

أنجبه في عمر 19

لكن للقصة كواليس قرر سعد أن يبوح بها دون خجل، وكانت بداية حديثه في مقطع فيديو قام بنشره هو قوله "هل ممكن الواحد يطلع يقول أنا معرفش؟.. ولا ده عيب ؟".

مشيرا إلى كونه صديق للراحل والتقى به كثيرا، لكنه لم يعلم بأمر ابنه إلا عند قراءة كتاب سمير صبري عن نفسه، لذلك قرر أن يسأله عن الأمر في الحلقة.

وعقب على الأمر قائلا "طالما سمير قال كده.. يبقى عنده ولد"، وبحسابات بسيطة يتضح أن هذا الابن تجاوز الـ 60 من عمره، خاصة وأن الراحل أنجبه وهو في التاسعة عشر من عمره.

وتابع سعد ليؤكد أن البعض أصبح يلمح للشائعة التي طاردت سمير صبري طيلة حياته، ليعقب بعدها على حديث طارق الشناوي، مؤكدا أن الناقد الفني كان صديقا لسمير صبري وذهب إلى منزله كثيرا.

الإعلامي المصري محمود سعد
الإعلامي المصري محمود سعد

ثروة الراحل

لكن في الوقت نفسه الماكيير محمد عشوب لديه صداقة كبيرة بسمير صبري، خاصة وأنه كان المسؤول عن شعره المستعار، وكان يلازمه كثيرا.

وطالب سعد الجميع بأن من يمتلك معلومة يذكرها، ومن لا يعرف عليه أن يقول أنه لا يعرف، معلقا على وصية سمير صبري وكتابته لأمواله لصالح ابنة شقيقته، وهو أمر اعتبره لا يدلل على أي شئ، خاصة وأن الجميع لا يعلمون ثروة الراحل أو الظروف المعيشية لابنة اخته.

"لو في ابن هيظهر.. لو مفيش مش هيظهر" هكذا اختتم الحديث، معتبرا أن مسألة الفنانة المعروفة التي تحدث عنها عشوب شائكة للغاية، ولا يصح أن نتحدث عن الأمر، احتراما لخصوصيتها وخصوصية الابن الذي قيل أنه يبلغ من العمر 17 عاما

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