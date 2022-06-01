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"بطاطا أم بطالة"؟!.. إليسا: كلمتي رح تشغل التواصل

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إليسا
الفنانة اللبنانية إليسا

"بطاطا أم بطالة"؟!.. إليسا: كلمتي رح تشغل التواصل

زلة لسان الفنانة اللبنانية انتشرت كالنار بالهشيم

دبي - العربية.نت

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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع زلة لسان الفنانة اللبنانية إليسا، التي وقعت فيها أثناء كلمتها في مؤتمر صحافي، الثلاثاء.

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فقد انتشر الفيديو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وظهرت إليسا فيه تتحدث أمام الحاضرين في مؤتمر إطلاق مبادرة "جسور" بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، المنعقدة في الأردن.

بطاطا أم بطالة؟

وبدل من أن تقول "بطالة"، أخطأت وقالت "البطاطا"، ثم سارعت بإصلاح الكلمة.

إلا أنها رغم ذلك، اعتبرت أن زلتها هذه ستصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصفيق الحاضرين.

وفعلا، انتشر الفيديو على الصفحات كالنار بالهشيم، حيث فسّرها البعض على أن الفنانة اللبنانية كانت تشعر بالجوع، في حين اعتبرها آخرون خطأ بشريا واردا.

المنتدى العربي الأول للمساواة

يذكر أن أعمال "جسور"، وهو المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، كانت اختتمت، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان برعاية اللجنة الأممية "الإسكوا".

وقد اختارت "الإسكوا" إليسا وجها دعائيا لها.

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