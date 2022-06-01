رد قاطع من سماح أنور حول زواجها من سمير صبري

تصريحات الماكيير المصري محمد عشوب التي ذكر فيها أن للراحل سمير صبري ابنا ثانيا أنجبه من فنانة مصرية معروفة، أثارت الجدل وفتحت الباب للتخمين حول هوية الفنانة.

قصة حب قديمة

البعض استرجع قصة الحب التي جمعت الراحل بزميلته سماح أنور، تلك الفنانة التي ظهرت قبل سنوات لتعلن وجود ابن لها، ليستند البعض إلى هذه القصة ويحاول الربط بين زيجة لم تكتمل كادت تجمع سمير صبري بسماح أنور، وبين تواجد ابن لها.

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لكن الأمر ردت عليه سماح أنور قبل سنوات، من خلال لقاء تلفزيوني ظهرت فيه بصحبة الإعلامي المصري عمرو الليثي، والذي سألها عن ابنها.

رد سماح أنور أكدت فيه أنها تزوجت مرة واحدة، والزوج هو والد ابنها "أدهم" واسمه "عاطف فوزي"، وكانت هناك قصة حب تجمعهما، لكنه توفي حينما كان ابنها بعمر العامين.

وأشارت وقت عرض الحلقة إلى أن ابنها اقترب من العشرين من عمره، فيما أكد الماكيير المصري عشوب أن ابن الفنان الراحل في الـ 17 من عمره.

"للأسف لأ"

سماح أنور أكدت أنها لم تتزوج من جديد، بعدما رأت أن الأنسب هو أن تكون أماً لابنها، وفيما يخص الشائعة التي حاصرتها بكونها ارتبطت بفنان كبير وتزوجته في السر، ردت على الأمر قائلة "للأسف لأ".

وبعدها تساءلت عن اسم الفنان، خاصة أن شائعات كثيرة حاصرتها، لتجيب في البداية بالنفي حول ما تردد بشأنها هي وفنان آخر متزوج، وحينما وردت سيرة سمير صبري أجابت قائلة "ياريت والله".

"فارق السن"

لتسرد بعدها أسباب عدم وقوع الزواج بينهما، بسبب فارق السن الكبير ولم تكن الظروف في صالحهما، وشددت على أن ما جمعها به هو الصداقة وليس العاطفة.

ووصفت سماح أنور سمير صبري بأنه فرد من عائلتها وهكذا تعتبره، مشيرة إلى كونه دائما ما كان يسأل عنها وعن ابنها، ويتواجد بصحبتهما في المناسبات.