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هكذا كافأ جوني ديب صديقته السابقة بعد شهادتها ضد هيرد

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جوني ديب وكيت موس عام 1997- رويترز
فيديو وصور

هكذا كافأ جوني ديب صديقته السابقة بعد شهادتها ضد هيرد

حفلة موسيقية في لندن نفدت بطاقاتها فوراً

دبي - العربية.نت

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بعدما نفت عارضة الأزياء البريطانية، كيت موس، تعرضها لاعتداء من جانب صديقها السابق الممثل الأميركي جوني ديب، لتعارض بذلك ادعاءات زوجته السابقة آمبر هيرد في قضية ثنائي هوليوود التي تشغل العالم هذه الأيام، قرر النجم الأشهر مكافأتها على ما يبدو.

فقد دعا ديب صديقته السابقة على عرض قام بأدائه، الثلاثاء، أمام حشد من الناس إلى جانب جيف بيك، وذلك في رويال ألبرت هول في لندن.

وانضم نجم هوليوود إلى عازف الروك بيك على خشبة المسرح، وأحيا الثنائي حفلة موسيقية نفدت بطاقاتها فوراً.

"نحبك يا جوني!"

كما أظهرت لقطات مصوّرة ديب وهو يغني ويعزف على الغيتار، فيما يهتف الجمهور "نحبك يا جوني!"، وسط ترحيب وحفاوة نجمة هوليوود كيت موس أيضاً.

وأطل النجم ومعه العازف يلوحان معا ويتعانقان على خشبة المسرح.

القضية الأشهر

يذكر أن قضية الثنائي الأشهر مازالت مستمرة، وفقها ادعت هيرد أنها سمعت يوماً شائعات بأن ديب دفع صديقته السابقة كيت موس ذات مرة على الدرج.

كيت موس
كيت موس

ويقاضي ديب زوجته السابقة هيرد ويطلب تعويضا قيمته 50 مليون دولار بسبب مقال رأي قالت فيه إنها كانت ضحية إساءة معاملة.

في حين نفت عارضة الأزياء البريطانية كيت موس الأمر تماما، وأكدت أنها لم تتعرض يوما لاعتداء من ديب.

يذكر أنه و على مدار المحاكمة التي استمرت أسابيع، استمعت المحكمة إلى روايات متناقضة إلى حد كبير عما حدث بين الاثنين خلال زواجهما العاصف الذي استمر على مدار عامين.

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