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"تلفوني ما بيسكتش".. أحمد سعد منزعج: بتكلموني ليه؟!

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أحمد سعد

"تلفوني ما بيسكتش".. أحمد سعد منزعج: بتكلموني ليه؟!

البعض نجح بقراءة حركة شفاه الفنان وعرف رقمه

دبي - العربية.نت

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يعاني الفنان المصري، أحمد سعد، هذه الأيام من اتصالات هاتفية مستمرة.

فقد نشر سعد عبر حسابه في تيك توك، فيديو وجه فيه رسالة للناس عبر فيه عن انزعاجه.

وقال: "إلى شعب مصر العظيم والأخوة في الدول العربية، نفسي أسالكم سؤالا، انتوا بتكلموني في التلفون ليه.. بتكلموني أنا في التلفون ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله".

كما علّق قائلاً: "التلفون بتاعي ما بيسكتش رن حرام والله".

قرأوا شفاهه وعرفوا الرقم

يذكر أن رقم هاتف أحمد سعد كان انتشر خلال الساعات الأخيرة بعد تسريبه في فيديو تم تصويره أثناء مقابلته مع المغنية شيماء المغربي خلال تواجده بحفل جوائز ميدل إيست.

ومنح سعد رقم هاتفه للمغربي فنجح البعض في قراءة حركة الشفاه ومعرفته.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد كان ظهوره كضيف شرف لحلقات مسلسل "الكبير أوي 6" في شهر رمضان الماضي.

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