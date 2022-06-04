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دعوى ضد ماريا كاري.. بسبب كلمات أغنية تعود لعام 1994

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Singer Mariah Carey poses as she attends Variety's 2019 Power of Women: Los Angeles, in Beverly Hills, California, U.S., October 11, 2019. REUTERS/Mario Anzuoni
المغنية ماريا كاري (أرشيفية)

دعوى ضد ماريا كاري.. بسبب كلمات أغنية تعود لعام 1994

كاتب مغمور زعم أن أغنية "أول أي وونت فور كريسماس إز يو" مستوحاة من أغنية كان قد كتبها قبلها بـ5 سنوات

لندن - رويترز

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رفع كاتب الأغاني آندي ستون دعوى قضائية على المغنية ماريا كاري أمس الجمعة بسبب أغنيتها الكلاسيكية "أول أي وونت فور كريسماس إز يو" (كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت) التي طرحت في عيد الميلاد عام 1994، قائلاً إنه شارك في كتابة أغنية تحمل الاسم نفسه قبلها بخمس سنوات.

وفي دعوى قُدِمت إلى محكمة نيو أورلينز الاتحادية، يسعى ستون للحصول على تعويضات لا تقل عن 20 مليون دولار من كاري وكاتب آخر شارك في كتابة هذه الأغنية لكاري وشركة "سوني ميوزيك إنترتينمنت" بسبب "انتهاك حقوق النشر والاختلاس"، من بين مزاعم أخرى.

آندي ستون يؤدي اغنية ضمن فريقه
آندي ستون يؤدي اغنية ضمن فريقه

واتهم ستون، الذي يشارك في فرقة بوب ريفية تدعى "فينس فانس آند فاليانتس"، المدعى عليهم باستغلال "شعبيته وأسلوبه الفريد" بشكل غير قانوني والتسبب في إحداث ارتباك وتشوش بتسجيلهم هذه الأغنية دون تصريح منه.

يذكر أن أغنيتي كاري وستون، اللتين تحملان الاسم نفسه، مختلفتان في الكلمات واللحن.

وظهرت أغنية كاري في ألبومها "ميري كريسماس"، وحظيت منذ فترة طويلة ببث واسع الانتشار في الإذاعات وفي أماكن التسوق خلال مواسم العطلات.

كما تتصدر الأغنية قائمة الترتيب الأسبوعي للأغاني في الولايات المتحدة "بيلبورد 100" منذ 2019، على الرغم من تسجيلها قبل ذلك بربع قرن.

ماريا كاري في إحدى احتفالات عيد الميلاد حيث باتت اغنيتها أبرز اغاني هذا الموسم
ماريا كاري في إحدى احتفالات عيد الميلاد حيث باتت اغنيتها أبرز اغاني هذا الموسم

وقال ستون إن أغنيته حظيت بانتشار واسع خلال موسم عيد الميلاد لعام 1993، وظهرت أيضاً على قائمة "بيلبورد 100" حينها.

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ولم يتضح من الشكوى متى علم ستون لأول مرة بأمر أغنية كاري.

وقالت الشكوى إن محامي ستون اتصلوا بالمدعى عليهم لأول مرة في أبريل 2021 بشأن استخدامهم المزعوم غير المصرح به، لكنهم "لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق".

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