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ابن أصالة لوالدته: مش مصدق اللي عملتيه

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الفنانة السورية أصالة

ابن أصالة لوالدته: مش مصدق اللي عملتيه

الشاب نادى الفنانة: "أنا هنا يا ماما"

دبي - العربية.نت

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من بين الآلاف، لم تتوانَ الفنانة السورية أصالة نصري عن مناداة ابنها خالد عندما بدأت بأداء أغنية أعدتها له أساساً قبل سنوات.

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وبعفويتها المعروفة، نادت صاحبة "مابقاش أنا"، قائلة "وين لودي" في إشارة منها إلى ابنها خالد الذهبي، وذلك أثناء غنائها "تعرف حبيبي".

13 ألف واحد

ليعلو صوت خالد مرتفعاً: "أنا هنا يا ماما"، بعدما أوقفت أصالة الحفل، مضيفاً: "مش مصدق أنها بتنده علي أدام 13 ألف واحد"، وبعدها غيرت من كلمات أغنيتها "لو تعرف حبيبي" لتضيف اسمه لها.

يذكر أن النجمة السورية كانت أحيت حفلاً في دبي مساء الجمعة الماضي حضره الآلاف، برفقة زوجها فائق حسن الذي حرص على مرافقتها حتى خشبة المسرح.

أغنيتان قريباً

وبعدما أنهت فقرتها كان ينتظرها ليسيران معاً إلى السيارة.

يشار إلى أن أصالة كانت صرحت مؤخرا عن موعد طرحها لألبومها المصري في يوم 1 يوليو/تموز القادم.

وتابعت أن هناك أغنيات أخرى تعمل عليها كواحد مشتركة مع المطربة أسماء لمنور وأخرى مع رامي صبري.

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