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تعليق جديد من شيرين حول حسام حبيب.. "هل ما زالت تحبه؟"

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شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب (العربية.نت)

تعليق جديد من شيرين حول حسام حبيب.. "هل ما زالت تحبه؟"

أسئلة كثيرة وردت للفنانة عبر إنستغرام

دبي - العربية.نت

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في حوار مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أجابت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على العديد من الأسئلة التي طالت حياتها الشخصية، لاسيما إمكانية رجوع المياه إلى مجاريها بينها وبين طليقها حسام حبيب.

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ففي رد على سؤال أحد متابعيها، عن مشاعرها تجاه حبيب وما إذا كان الحب مازال موجوداً، أجابت بكل صراحة: "لا بحبه ولا بكره"، في إشارة إلى انعدام المشاعر تجاه زوجها السابق.

لحسام حبيب حصة الأسد

وعلى الرغم من تنوّع الأسئلة حول حياة الفنانة الشخصية والفنية وحول أسرتها أيضاً، إلا أن علاقتها بحبيب حازت على حصّة الأسد.

فبعفويتها التي لطالما عرفت بها، أكدت شيرين أنها لن تقبل بكل تأكيد العودة إلى طليقها، لو طلب منها ذلك مجدداً، قائلة: "هرفض طبعاً".

فصول متتالية

يشار إلى أن الفنانة تعيش منذ فترة خلافات كثيرة مع طليقها، كان آخر فصولها الأسبوع الماضي حين ألقت قوة أمنية القبض على حبيب بعد بلاغ من شيرين بأنه اقتحم منزلها بمدينة الشيخ زايد وكان مسلّحاً.

وبعد التحقيق معه ذكر حبيب أنه دخل فعلاً المنزل، لكن للاتفاق معها على أعمال فنية، ثم تحرر محضر بالواقعة إلى أن أطلق سراح الفنان بتعهّد بعدم التعرّض لها ثانية.

وأعلن الثنائي الطلاق قبل أشهر بعد زواج دام 4 سنوات.

أما فنياً، فكانت شيرين أعلنت الأسبوع الماضي نيتها طرح أغانٍ منفردة خلال الفترة المقبلة.

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