رسالة مؤثرة من شقيقة هيرد.. "فخورة بك رغم الحكم"

بعد إعلان المحكمة الأميركية في فيرجينيا فوز جوني ديب في معركته القضائية ضد آمبر هيرد، مازالت التصريحات الصادرة عن مقربين من الجانبين مستمرة.

وفي أول تعليق علني صادر عن ويتني هنريكيز شقيقة هيرد عن المحاكمة، كتبت على إنستغرام منشوراً أمس الأحد، قالت فيه "ما زلت أقف معك، شقيقتي".

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كما أضافت "بالأمس واليوم وغداً سأظل دائماً فخورة بك، لأنك دافعت عن نفسك وشهادتك هنا في فرجينيا وفي المملكة المتحدة، ولكونك صوتاً للكثيرين الذين لا يستطيعون التحدث عن الأشياء التي تحدث خلف الأبواب".

وأرفقت المنشور بصورة سوداء كتب في منتصفها بأحرف بيضاء وسم #istandwithamberheard، وفق ما نشر موقع "نيويورك بوست".

كذلك، قالت الشابة البالغة من العمر 34 عاماً "كنا نعلم أن هذه ستكون معركة شاقة وأن جميع الأوراق كانت ضدنا. لكنك وقفت وتحدثت بغض النظر عن ذلك".

"لن أتخلى عنك أبداً"

وتابعت "يشرفني جداً أن أشهد لجانبك، وسأفعل ذلك مليون مرة لأنني أعرف ما رأيته ولأن الحقيقة في صفك إلى الأبد"، وختمت قائلة "لن أتخلى عنك أبداً، ولن يتخلى عنك كل من وقف لجانبك، معك إلى الأبد".

يذكر أن هيئة محلفين في ولاية فرجينيا حكمت لصالح ديب الأسبوع الماضي بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع عصفت بالعالم، وقالت المحكمة إن على هيرد أن تدفع لزوجها السابق 10.35 مليون دولار مقابل التشهير به عام 2018 في صحيفة "واشنطن بوست".

فيما كشف محاميها، يوم الخميس، عن عدم قدرتها على دفع المبلغ الضخم.

يشار إلى أن ليلي روز ابنة ديب، التي لديها أكثر من 6 ملايين متابع على إنستغرام، التزمت الصمت طوال المحاكمة ولم تتحدث بعد الحكم.