ياسمين عبدالعزيز تخضع لجراحة دقيقة بسويسرا.. وتنشر رسالة

بعدما أثارت قلق جمهورها بعد مشاركتها صورة من داخل المستشفى، كشفت مصادر مقربة من النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز مساء اليوم الأحد، خضوعها لعملية جراحية دقيقة منذ أسبوع تقريباً.

وقالت المصادر إن الفنانة عادت مساء الأحد إلى القاهرة قادمة من سويسرا، بعد خضوعها لعملية جراحية فى أحد المستشفيات هناك، حيث وصلت إلى منزلها حاليا لاستكمال باقى العلاج، بعد أن ألزمها الفريق الطبى المعالج بالراحة التامة، وعدم التعرض للضغوطات أوالإرهاق، وفق ما نقلته صحيفة "اليوم السابع".

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من جانبها، نشرت ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر "قصص انستغرام" وكتبت : "ستعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله".

وأثارت الفنانة المصرية قلق جمهورها بعد مشاركتها صورة من داخل المستشفى وظهور المحاليل الطبية في يدها.

وعلّقت ياسمين عبدالعزيز على الصورة قائلة: "أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة"، ما تسبب بإثارة تساؤلات وقلق الجمهور خاصة وأن علامات التعب والإرهاق كانت واضحة على وجهها.

وكانت ياسمين قد تعافت من أزمة صحية طويلة العام الماضي، تعرضت لها إثر جراحة أجرتها في مصر، واستدعت سفرها إلى سويسرا من أجل تلقي العلاج.