ياسمين عبدالعزيز تهاجم شقيقها: "بعتني بعربية مرسيدس"

حالة من الغموض تحيط بالممثلة المصرية، ياسمين عبدالعزيز، سواء حول صحتها أو علاقتها بزوجها أو شقيقها، فلأول مرة ترد على شقيقها وائل عبدالعزيز، حين حاول دعمها في أزمتها الصحية، قائلة "اتوكس ياللي بعت أختك بعربية مرسيدس".

جاء رد ياسمين بعدما وجه شقيقها رسالة دعم إليها، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وسفرها للعلاج بسويسرا من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق على صورة جمعته بشقيقته: "يا بنتي إنتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله".

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فيما توالت التعليقات على منشور وائل عبد العزيز، حيث تمنى المتابعون أن تنصلح الأحوال بينه وبين شقيقته التي دوماً ما تتجاهل الرد عليه بعد الأزمة الكبيرة بينهما، مما أسفر عن مقاطعة كاملة من ناحيتها له.

رد قاسٍ

لكن أحد المتابعين علق بصورة من رد ياسمين عبدالعزيز على وائل عبر "ستوري" على إنستغرام، الأمر الذي دفع الأخير لحذف منشوره تماماً من صفحته على فيسبوك.

عقب ذلك، حذفت ياسمين هذا الرد من خاصية الاستوري على إنستغرام، بعد دقائق من نشره.

أنباء عن الانفصال

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، انتشرت بكثرة أنباء عن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، الأمر الذي دفع شقيقها للتعليق على الأزمة بمؤازرتها بكلمات تنم عن ارتياحه من انتهاء علاقتها بزوجها.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد مرت بأزمة صحية قبل أيام، ودخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم، دون أي دعم أو مساندة من زوجها أحمد العوضي.

وبعد خروجها من المستشفى حذفت متابعة أحمد العوضي من حسابها على إنستغرام، بينما احتفظت بالصور والفيديوهات التي جمعتهما معا، ومن ناحيته لم يقم العوضي بأي تصرف ولم يقم بالتعليق على هذه الشائعات حتى الآن.