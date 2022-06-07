العوضي يعترف بوجود خلاف مع ياسمين عبد العزيز.. ويبرر غضبها

لم يكتف الفنان المصري أحمد العوضي برسالته التي وجهها إلى زوجته ياسمين عبد العزيز، أمس الاثنين، ليؤكد من خلالها حبه لها مهما حدث بينهما من أمور.

تلك الرسالة الغامضة التي أوحت بأن هناك أمرا ما بين الثنائي، نفت أن يكون الانفصال قد وقع بينهما، ولكنها أثبتت أن الأمور ليست على ما يرام في الوقت الحالي.

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لذلك اختار العوضي أن يلحقها برسالة أخرى في ساعة متأخرة من الليل ليكشف عن خبايا ما يجري بينهما، ليفسر في البداية أسباب صمته تجاه ما يجري.

وأشار إلى كونه صمت لأن هذا خلاف بينه وبين زوجته الحبيبة مثل أي زوجين طبيعيين، لكن ياسمين عبد العزيز كانت على طبيعتها فعبرت عن غضبها مثلما تقوم أي شقيقة من شقيقاته، في إشارة إلى قيامها بإلغاء متابعته من "انستغرام" وحذف الصور التي تجمعهما.

وعلق على تصرفها قائلا "بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية"، وهو الأمر الذي فتح الباب للقيل والقال، وحاول البعض تفسير الأمور بشكل مختلف عما هي عليه.

هذا الأمر دفع العوضي للمتابعة قائلا "منعا للقيل والقال أنا بقولها إني بحبك.. واللي بيني وبينك أكبر بكتير من أي خلاف أو كلام فاضي".

تلك الكلمات ربما تفسر العديد من الأمور، ويعترف فيها العوضي بوجود أزمة مع زوجته، لكنه نفى أن يصل الأمر للانفصال، وشدد على حبه الكبير لها.