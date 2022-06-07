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العوضي يخرج عن صمته.. ويوجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

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ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

العوضي يخرج عن صمته.. ويوجه رسالة لياسمين عبدالعزيز

القاهرة - أحمد الريدي

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عاش جمهور الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ساعات من الترقب، بعد انتشار أنباء تتحدث عن انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد رحلة علاجية انتهت منها مؤخرا.

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لكن أحمد العوضي قرر أن يرد بشكل مباشر على تلك الأمور، بعدما نشر صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز عبر حسابه في "انستغرام"، وعلق قائلا "مهما يحصل بينا.. هتفضلي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك".

ورد العوضي قد ينفي ما تردد عن انفصال الثنائي، ولكنه لم ينف وقوع أزمة بينهما، وربما يؤكد الشكوك التي تتحدث عن وجود خلاف وأزمة بين الثنائي.

لكن الفنان المصري اختار أن يصرح بحبه الشديد لزوجته رغم ما يحدث بينهما، وهو الأمر الذي تفاعل معه الآلاف من محبي الثنائي وعلقوا عليه.

جاءت هذه التطورات، بعدما تداولت أنباء عن توقف ياسمين عبد العزيز عن متابعة زوجها أحمد العوضي عبر "انستغرام" وحذفها لعدد من الصور التي كانت تجمعهما.

هذا وينتظر الجمهور أن تتحدث النجمة المصرية أو تعلق على أسباب التوقف عن متابعة زوجها، في ظل الأزمة الجديدة التي تعيشها مع شقيقها وائل.

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