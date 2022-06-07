فنانة مصرية: السيسي اختارني لأداء دور والدته في "الاختيار 3"

أعربت الفنانة المصرية نادية رشاد عن سعادتها بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب مشاركتها في مسلسل "الاختيار 3"، مؤكدة أن الرئيس هو من اختارها بنفسه لأداء دور والدته في المسلسل.

وأضافت خلال برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الاثنين، أنها اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من المسلسل، وكانت مرشحة لدور والدة الضابط زكريا الذي أدى دوره الفنان كريم عبد العزيز، لكنها رفضت بسبب انتشار جائحة كورونا، وخوفها من المرض نظراً لمناعتها الضعيفة وكبر سنها.

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وأشارت نادية رشاد إلى أن صناع مسلسل "الاختيار" تواصلوا معها قبل تصوير الجزء الثالث، وأخبروها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رشحها لتجسيد دور والدته في العمل، مضيفة أنها وافقت دون تردد، وقالت لهم حتى لو كان هناك كورونا ستلتزم بالإجراءات الوقائية حتى انتهاء التصوير لكي تنال شرف المشاركة في هذا المسلسل.

وكشفت الفنانة المصرية أن مشاركتها مع الفنان ياسر جلال الذي أدى دور الرئيس لم تكن الأولى بينهما، فهي تعرفه منذ تخرجه من معهد المسرح، وكان والده من أعز أصدقائها حيث أخرج لها مسرحية اسمها "الشجرة".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وقام ببطولته كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبري فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، نادية رشاد، محمد رياض، هشام إسماعيل، محمود البزاوي.

وتناول المسلسل أحداث فترة حكم الإخوان وحتى اندلاع ثورة 30 يونيو من العام 2013 التي أطاحت بهم.