ياسمين عبد العزيز تحذر من شقيقها.. وتلوح بالقانون

يبدو أن أزمة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز مع شقيقها وائل ستشهد تطورات مفاجئة وعديدة، بعد أن انطلق الأمر في البداية بمنشور دعم، وانتهى بشجار عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ياسمين عبد العزيز قررت أن تسلك مسلكا آخر وتلجأ إلى القانون، بعد أن أصدرت عبر محاميها أشرف عبد العزيز بيانا حذرت فيه من شقيقها وحديثه عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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فقد أكد محامي الفنانة المصرية في البيان أن شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر أحاديث وحوارات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تخص شقيقته، محذراً بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع عبر وسائل الإعلام المختلفة، تتضمن الزج باسم ياسمين عبد العزيز.

كما توعد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تم مخالفة الأمر، والزج باسم موكلته في تلك الحوارات والأخبار التي يذكرها شقيقها.

من جانبها، نشرت ياسمين عبد العزيز صورة من بيان محاميها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها عبر "انستغرام"، وواصلت نشر صور تحمل طابعا دينيا تطلب فيها من الله أن يعوضها.

حذف المنشورات.. دون تفسير!

ووصل البيان بخلافهما إلى طريق قانوني معقد، وذلك بعد أن تبادل الثنائي الاتهامات، حينما هاجمت ياسمين عبد العزيز شقيقها وأكدت أنه تخلى عنها مقابل سيارة مرسيدس.

ليرد عليها ويؤكد أنها من قامت بالتخلي عنهم قبل نحو 20 عاما، وأنه تحمل الكثير من الإهانات، ولن يسكت أمام ما قيل، قبل أن يتراجع الثنائي عن الأمر ويقوما بإزالة المنشورات المسيئة لبعضهما بعضا، دون أن يفسرا أو يوضحا السبب الذي دفعهما لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي.