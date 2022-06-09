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هكذا علقت أمبر هيرد على أول فيديو لجوني ديب على تيك توك

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جوني ديب من المحكمة - رويترز

هكذا علقت أمبر هيرد على أول فيديو لجوني ديب على تيك توك

المحاكمة انتهت بفوز نجم هوليود بعد 6 أسابيع

دبي - العربية.نت

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بعدما نشر الممثل العالمي الشهير جوني ديب، أول فيديو له عبر حسابه في تيك توك، عقب انتصاره على طليقته بدعوى التشهير الأخيرة، ردت أمبير هيرد ببيان رسمي.

آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم بإدانتها بالتشهير بجوني ديب ثقافة وفن آمبر هيرد تعتزم استئناف الحكم بإدانتها بالتشهير بجوني ديب

واعتبر المتحدث باسم ممثلة هوليوود، أن طليقها يمضي في حياته قدماً، فيما تتراجع حقوق المرأة.

كما أضاف أن الحكم الأخير يحمل رسالة إلى ضحايا العنف المنزلي مفادها مزيد من الخوف من الكلام.

واعتبر أن الرسالة التي بثتها المحكمة كانت ببساطة "خافوا من الدفاع عن أنفسكن والتحدث بالعلن".

جاء ذلك بعدما نشر ديب مقطع فيديو على حسابه بتطبيق تيك توك وكذلك إنستغرام، يضم لقطات تظهر داعميه من الناس.

وأرفق الفيديو بتعليق: "إلى جميع داعمي الأكثر تقديرا وإخلاصا وثباتا.. لقد كنا معا ورأينا كل شيء، واتخذنا القرار الصحيح وكل هذا بفضلكم.. الآن، سنسير قدما وإلى الأمام معا.. شكرا لكم".

1.6 مليون بساعات

وكان النجم الأميركي قد قرر الانضمام إلى عالم "تيك توك" عقب أقل من أسبوع على فوزه في محاكمة التشهير الذي اتهمته به طليقته أمبر هيرد.

ودشّن نجم "قراصنة الكاريبي"، حسابه محققاً أكثر من 1.6 مليون متابع حتى مساء الاثنين الماضي.

فيما لم يتابع الممثل البالغ من العمر 58 عاماً أي شخص آخر، ولم يعجب بأي منشورات على الحساب، فيما كتب في سيرته الذاتيه عبارة "مسرحي من حين لآخر".

دعم قوي

يذكر أن انضمام ديب إلى تيك توك جاء بعدما تلقى دعماً قوياً من مستخدمي التطبيق، حيث حصل هاشتاغ جوني ديب، على أكثر من 33.5 مليار مشاهدة، فيما حصل هاشتاغ العدالة لجوني ديب على 20.2 مليار مشاهدة.

وأصدرت هيئة محلفين أميركية، الأربعاء الماضي، قراراً يدين الممثلة، آمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنه اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري، وذلك بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع وحظيت بتغطية إعلامية واسعة لنجمي هوليوود.

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