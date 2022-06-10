إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد بعدما حاول معارضون اقتحامه

ألغت إدارة مدينة "سندباد لاند" السياحية في بغداد، اليوم الخميس، الحفل المقرر إقامته للفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قام محتجون باقتحام مكان الحفل.

وكان من المقرر أن يحيي النجم الشهير حفلًا غنائيًا هو الأول له في العراق اليوم الخميس، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.

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كما تجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل.

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

إلغاء الحفل بشكل تام

وبعد التجمعات أمام بوّابة المدينة السياحية، ألغت الإدارة الحفل بشكل تام.

هذا وكانت إدارة "السندباد لاند"، قررت، تأجيل حفل الفنان المغربي في بغداد من 2 يونيو إلى 9 من ذات الشهر، وذلك لتزامن الموعد الأول مع ذكرى أربعينية مقتل الإمام علي، وفق بيان للإدارة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وبشكل متكرر تضغط فصائل مسلحة، ومتظاهرون من أنصارها، من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية؛ بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم الدينية.

محمد رمضان.. وإليسا

وفي وقت سابق، اضطرت المدينة السياحية إلى إصدار تعهد بعدم إقامة الحفلات، بعد ضجة واسعة إثر الحفل الذي أحياه الفنان المصري محمد رمضان.

كما تمكنت مدينة "سندباد لاند" خلال الأشهر الماضية من إحياء حفلة للفنان محمد رمضان، وإليسا، لكن الجدل رافق تلك الحفلات أيضاً، في حين تم إلغاء حفل كان مقررا للفنان عاصي الحلاني، وحسن شاكوش العام الماضي.

وتعتبر المدينة السياحية من أكبر مدن الألعاب في العاصمة العراقية بغداد، كما أنها الأولى في إقامة الحفلات الغنائية التي أحياها فنانون عرب بارزون.