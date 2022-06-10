بعد انتهاء قضيته مع آمبر هيرد.. جوني ديب يحضر مفاجأة

بعد أسبوع على انتهاء مواجهته القضائية مع طليقته آمبر هيرد، أعلن الممثل جوني ديب، أنه سيصدر ألبوماً مع مغني الروك الإنجليزي جيف بيك في 15 تموز/يوليو.

وتتضمن الأسطوانة التي تحمل عنوان "18" 13 أغنية هي بمعظمها أعمال لفنانين قدامى، من بينهم فرقتا "بيتش بويز" و"فيلفت أندرغراوند" والفنان والمغني مارفن غاي، وفقاً لبيان صادر عن ديب وبيك.

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كما يضم الألبوم أيضاً أغنيتين من تأليف جوني ديب (59 عاماً) هما "ذيس إيز إيه سونغ فور ميس هيدي لامار" و"ساد ماذرفاكن بارايد".

وتعليقا على تلك الخطوة، قال بيك (77 عاماً) عندما بدأنا أنا وجوني العزف معاً، أشعل ذلك روح الشباب لدينا وقدراتنا الإبداعية". كما أضاف "كنا نمزح في شأن كوننا نشعر بأننا في الثامنة عشرة مجدداً، وبالتالي أصبح هذا أيضاً عنوان الألبوم".

"واحد من الكبار"

فيما قال ديب الذي يشارك حالياً كضيف شرف في جولة جيف بيك في أوروبا "إنه شرف كبير لي أن أعزف وأكتب الموسيقى مع جيف، وهو واحد من الكبار".

يشار إلى أن هذا الألبوم ليس العمل الأول لجوني ديب في مجال الموسيقى، إذ كان الممثل لأكثر من عقد عضواً في فرقة "هوليوود فامبايرز" التي شكّلها مع أليس كوبر وجو بيري.

ربح قضية التشهير

أتت تلك الخطوة الغنائية بعد أن أصدرت هيئة المحلّفين في المحكمة التي نظرت في دعوى التشهير المقامة من ديب على زوجته السابقة قرارها الأسبوع الفائت بالقضية، وقضى بإلزام هيرد بدفع أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويضات عطل وضرر للنجم.

كما اعتبرت الهيئة أن الممثلة البالغة 36 عاماً شوهت سمعة ديب في مقال كتبته في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018، ووصفت فيه نفسها بأنها "شخصية عامة تمثّل العنف الأسري، رغم عدم ذكرها اسمه صراحة في المقال.

دعوى مضادة

أما هيرد التي أقامت دعوى مضادة في إطار المحاكمة نفسها التي جرت في فيرجينيا، ففرض الحكم على الممثل أن يدفع لها عطلاً وضرراً بقيمة مليوني دولار.

وحظيت المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع باهتمام كبير وبتغطية إعلامية واسعة إذ نقلت محطات التلفزيون وقائعها مباشرة، وتناقلت شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منها.