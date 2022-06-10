يصغرها بـ12 سنة.. بريتني سبيرز تتزوج صديقها إيراني الأصل

كشف مصدر مقرب من مغنية البوب بريتني سبيرز وصديقها سام أصغري إنهما سيتزوجان اليوم الخميس بعد علاقة حب مستمرة منذ ما يقرب من ست سنوات.
وكان الزوجان قد أعلنا عن خطبتهما عبر تطبيق إنستغرام في سبتمبر/أيلول 2021، لكنهما لم يفصحا عن موعد الزفاف.
وبعد ذلك بشهرين، تخلصت المغنية من الوصاية القانونية التي سيطرت على حياتها الشخصية وأمورها المالية لمدة 13 عاما.
وقالت، أثناء إجراءات المحكمة، إنها تتوق للزواج وتكوين أسرة جديدة دون أي قيود.
كما أعلنت سبيرز (40 عاما) في أبريل نيسان أنها هي وأصغري (28 عاما) ينتظران مولودا. لكن بعد شهر، قالت المغنية إنها تعرضت للإجهاض.
وأصغري إيراني المولد، وهو مدرب شخصي وممثل ظهر في مسلسل "بلاك مانداي" أو (الاثنين الأسود).
يذكر أن النجمة الشهيرة تزوجت مرتين من قبل، كان زوجها الأول صديق طفولتها جيسون ألين ألكسندر، وتزوجته في لاس فيغاس عام 2004، لكن تم إبطال هذا الزواج بعد أيام قليلة.
وفي العام نفسه، تزوجت من الراقص كيفن فيدرلاين وأنجبت منه طفلين.
وانتهى هذا الزواج بالطلاق في عام 2007.
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