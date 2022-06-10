شذى حسون تدعم سعد لمجرد: أنت فخر العرب

قدمت الفنانة العراقية، شذى حسون، الدعم لزميلها الفنان المغربي، سعد لمجرد، بعد أحداث الشغب التي حصلت في بغداد والتي أدت إلى إلغاء حفله هناك.

ونشرت صورة تجمعها مع سعد لمجرد عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام" وعلقت عليها بالقول: "سعد أنت فخر كل الوطن العربي ولدى بلادي العراق بحبك".

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كما اعتبرت أن ما حصل مع سعد "لا يمثل كرم العراقي و استقباله"، مؤكدة أنه "محبوب كل العراقيين، خاصة أن الجميع يدرك طبيعة لمجرد التي لطالما اتسمت بالطيبة والنقاء".

أتى تعليق حسون بعد إلغاء إدارة مدينة "سندباد لاند" السياحية في بغداد للحفل الذي كان مقررا، مساء أمس الخميس بعدما قام محتجون باقتحام المكان.

وكان الحفل الملغى يعتبر الأول للنجم الشهير في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرق العاصمة.

فيما تجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة السهرات والحفلات. فيما حاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

هذا وكانت إدارة "السندباد لاند"، قررت تأجيل حفل الفنان المغربي في بغداد من 2 يونيو إلى 9 من ذات الشهر، وذلك لتزامن الموعد الأول مع ذكرى أربعينية مقتل الإمام علي، وفق بيان للإدارة نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

تأتي تلك التطورات فيما تضغط بعض الفصائل المسلحة والمجموعات المتشددة بشكل متكرر ، من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية، بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة في المجتمع العراقي أو التعاليم الدينية، حسب زعمها.