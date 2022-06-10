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فنان مصري عن سعد لمجرد: لن أتسامح مع متهم بالاغتصاب

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سعد لمجرد
سعد لمجرد

فنان مصري عن سعد لمجرد: لن أتسامح مع متهم بالاغتصاب

القاهرة- أحمد الريدي

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يبدو أن الجدل الذي يلاحق الفنان المغربي سعد لمجرد لن يتوقف، رغم مرور سنوات على الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب، ومحاولة المطرب تجاوزها.

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فقد جاء الانتقاد هذه المرة من الفنان المصري خالد سرحان، الذي نشر مقطع فيديو من أغنية إليسا ولمجرد، لكنه حذفه لاحقا، مبررا خطوته.

إذ أكد على أن الفيديو لم يكن يميزه سوى صوت إليسا، ولم يعرف من يغني إلى جوارها.

حذف الفيديو

لكنه أضاف أنه تلقى لاحقا اتصالا هاتفيا من صديق، يخبره أنه شاهد الفيديو الذي نشره لسعد لمجرد فسارع فوراً إلى حذف الفيديو.

خالد سرحـان
خالد سرحـان

وروى بعدها أنه لم يكن يعرف لمجرد إلا عندما التقاه قبل أعوام، حين جاء إليه لالتقاط صورة في فرنسا، ليعلم بعدها أنه مغن.

"اتهامات لا تغتفر"

فيما وجه سرحان اعتذاره إلى جمهوره وأصدقائه ومحبيه، لأنه ساهم في إبراز شخص متهم بالاغتصاب في أكثر من دولة، مؤكدا في الوقت عينه أنه لا يهاجم ولا يتهم، لكنه على الأقل لن يتسامح مع متهم بمثل تلك الاتهامات التي لا تغتفر، حسب تعبيره.

يذكر أن سرحان ليس الفنان الأول الذي يعلن موقفا مضادا من سعد لمجرد، حيث انقسم الفنانون على موقفهم من المطرب المغربي، بين مدافع عن براءته، فيما هاجمه آخرون.

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