دخل مرضه مرحلة صعبة.. دعوات لعادل إمام تغضب العائلة

بعد انتشار شائعات كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، تزعم تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، خرجت العائلة لتنفي الأخبار جملة وتفصيلاً.

فقد أكد المنتج السينمائي، عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة للزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها.

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ونفى في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، كل ما تردد حول خطورة مرضه أو خضوعه لمراحل علاجية، قائلا إن الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه.

كذلك شدد على انزعاج العائلة الكبير من انتشار تلك الأخبار المغلوطة، موضحاً أنها باتت تؤثر على محبي الفنان القدير.

تدوينة أشعلت مواقع التواصل غضباً

وأتى توضيح إمام بعدما انتشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل ساعات، نسبت إلى شقيق الزعيم، زعمت أن الفنان يمر بأزمة صحية خطرة.

وذكرت: "النجم الكبير سناً ومكانةً.. الزعيم عادل إمام دخل مرحلة صعبة في مرضه ويحتاج الدعاء".

وقد أزعجت تلك الشائعة محبي ومعجبي "زعيم الكوميديا"، كما يلقبونه.

احتفال قبل أيام

يذكر أن الفنان عادل إمام كان احتفل يوم 17 مايو/أيار الماضي بعيد ميلاده الـ 82، وكشف شقيقه حينها أن العائلة احتفلت بالزعيم وسط أولاده وأحفاده في جو عائلي بهيج.

أما آخر أعمال ملك الكوميديا، فكان مسلسل "فلانتينو"، والذي عرض في رمضان قبل عامين وشارك في بطولته داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وحمدي الميرغني، ومحمد كيلاني، وهدى المفتي، وطارق الإبياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين.

مسيرته الفنية

عادل إمام من مواليد عام 1940 في مدينة المنصورة، يعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي، بأدائه الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من أفلامه الرومانسية والسياسة والقضايا الاجتماعية، محققة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وحصل إمام على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الإرهابي" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1995، كما حاز على جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2005، وجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "عمارة يعقوبيان" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2007، فضلاً عن العديد من الجوائز وآخرها جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة عام 2017.

ونال الزعيم طوال مسيرته الفنية التي امتدت طوال 60 عاما، حبّ وإعجاب الجمهور المصري والعربي.