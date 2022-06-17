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رحيل هشام هنيدي أيقونة المسلسلات البدوية بالأردن

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هشام هنيدي
الممثل الراحل هشام هنيدي

رحيل هشام هنيدي أيقونة المسلسلات البدوية بالأردن

اشتهر الممثل الكبير، الذي توفي عن عمر يناهز الـ76 عاماً إثر وعكة صحية، بأدائه العديد من أدوار الشخصيات الكرتونية التي انتشرت في الوطن العربية

عمّان - محمد ساهر الطراونة 

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توفي صباح اليوم الجمعة الفنان الأردني القدير هشام هنيدي عن عمر يناهز الـ76 عاماً، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى منذ أكثر من أسبوعين.

وعرف عن الراحل هنيدي مشواره الفني الكبير، حيث لعب أدوارا مهمة في مسلسلات تاريخية وبدوية واجتماعية، وكان رمزاً مهماً وأيقونة في المسلسلات البدوية الأردنية والتي ذاع صيتها خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات في الوطن العربي.

وتميز الراحل بصوته الإذاعي وتعليقه على الأفلام الوثائقية والتسجيلية منذ أربعة عقود.

وقال نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي لـ"العربية.نت"، إن الساحتين الأردنية والعربية خسرت فناناً عروبياً كبيراً بوفاة هشام هنيدي.

وأشار إلى أن الفنان الراحل كان يرقد على سرير المرض منذ فترة، لكن الساحة الفنية الأردنية فقدته صباح اليوم الجمعة.

هشام هنيدي في أحد أدواره
  • هشام هنيدي في أحد أدواره
  • هشام هنيدي
  • هشام هنيدي
  • هشام هنيدي خلال تصوير أحد أعماله
4 صور
هشام هنيدي في أحد أدواره
هشام هنيدي في أحد أدواره
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي خلال تصوير أحد أعماله
هشام هنيدي خلال تصوير أحد أعماله
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وهشام هنيدي من مواليد عام 1946، ونال البكالوريوس في الحقوق من القاهرة سنة 1969، وكذلك الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو سنة 1980، وبدأ مشواره الفني في منتصف الستينيات، حيث قدم في التلفزيون العديد من الأعمال الاجتماعية والتاريخية والبدوية.

أبرز الأعمال الفنية

ومن أبرز الأعمال التي قام بها الفنان خلال مسيرته الفنية: نوف، الفخ، مقامات الحريري، ساري، نمر بن عدوان، شهرزاد، الحجاج، آخر أيام اليمامة، الأخرس والقلادة الخشبية، محاكم بلاسجون، راس غليص، التغريبة الفلسطينية، جرحك ياذيب، جرح الرمال، راعي الصيت، الأمين والمأمون، أبو جعفر المنصور، عيون عليا، صقر قريش، المرابطون والأندلس، والدرب الطويل.

كما اشتهر الفنان الراحل بأدائه العديد من أدوار الشخصيات الكرتونية التي انتشرت في الوطن العربية بين الأطفال ولاقت رواجاً واسعاً آنذاك، ومن أبرزها: نداء البراري، لفتى مهران، الفرسان الثلاثة، العودة، الأسير، الرجل الصالح، الثور بسيط، جول وجولي، الرحالة الصغير، أجمل الحكايات، أرض التوبة، الغواصة الزرقاء، أليس في بلاد العجائب، وللبيت رب يحميه.

هشام هنيدي وإحدى الشخصيات الكرتونية التي قام بأداء صوتها
  • هشام هنيدي وإحدى الشخصيات الكرتونية التي قام بأداء صوتها
  • هشام هنيدي
  • هشام هنيدي
  • هشام هنيدي
4 صور
هشام هنيدي وإحدى الشخصيات الكرتونية التي قام بأداء صوتها
هشام هنيدي وإحدى الشخصيات الكرتونية التي قام بأداء صوتها
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي
هشام هنيدي
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