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أزمة جديدة لياسمين صبري.. انسحبت أم استبدلت؟

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ياسمين صبري
ياسمين صبري

أزمة جديدة لياسمين صبري.. انسحبت أم استبدلت؟

المخرج سامح عبد العزيز يعرب عن استياءه الشديد من تصريحات ياسمين صبري

القاهرة - أحمد الريدي

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يبدو أن ظهور الفنانة المصرية ياسمين صبري مؤخرا لن يكون مرتبطا بالأعمال الفنية، ولكنها ستتصدر الأحاديث بسبب الأزمات والمشاكل، وهو ما حدث مؤخرا.

حيث أعلنت الفنانة المصرية السبت انسحابها من مسلسل "الشادر" الذي أعلن عن تواجدها به بعد أيام قليلة من انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين صبري إلى جوار أبطال المسلسل ومخرجه، ولكنها لم تستمر سوى لشهر واحد، بعد أن أعلنت انسحابها من المسلسل، وقيل أنها رفضت السيناريو المكتوب ووجدت أنه لن يناسبها، وذلك قبل بدء التصوير بأيام.

ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة - صورة أرشيفية نشرت عبر حسابها في انستغرام سابقاً قبل حذفها
  • ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة - صورة أرشيفية نشرت عبر حسابها في انستغرام سابقاً قبل حذفها
  • ياسمين صبري
2 صور
ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة - صورة أرشيفية نشرت عبر حسابها في انستغرام سابقاً قبل حذفها
ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة - صورة أرشيفية نشرت عبر حسابها في انستغرام سابقاً قبل حذفها
ياسمين صبري
ياسمين صبري

تلك التصريحات لم تنل إعجاب مخرج المسلسل سامح عبد العزيز، الذي قرر الرد عليها، وكشف عن كونه من قرر الاستغناء عن ياسمين صبري.

وبرر المخرج الأمر بكون الدور لا يلائم ياسمين صبري لذلك قرر استبدالها بممثلة أخرى، وأنه يقوم في الوقت الحالي باستكمال باقي أبطال العمل للبدء في تصويره.

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وعبر سامح عبد العزيز عن استياءه الشديد من التصريحات التي أدلت بها ياسمين صبري حول المسلسل، وحديثها عن الانسحاب بسبب ضعف مستوى العمل الفني.

مسلسل "الشادر" مؤلف من 15 حلقة، ويشارك في بطولته أشرف عبد الباقي ودينا ومحمود حافظ، ويتناول قصة شادر سمك وما يدور داخله في إطار الدراما الشعبية.

وتغيب ياسمين صبري عن الأعمال الفنية منذ ما يقارب العامين، حيث كان آخر ظهور لها من خلال مسلسل "فرصة تانية".

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