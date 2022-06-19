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بعد 26 عاماً من اعتزالها.. شاهد كيف أصبحت نورا شقيقة بوسي

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الفنانة المعتزلة نورا رفقة عائلتها

بعد 26 عاماً من اعتزالها.. شاهد كيف أصبحت نورا شقيقة بوسي

شقيقة الفنانة بوسي تظهر رفقة عائلتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

القاهرة- العربية.نت

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بعد احتفال عائلي بمناسبة عيد ميلادها، نشرت مي نور الشريف صورا لها مع والدتها بوسي وشقيقتها سارة وخالتها نورا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ68.

وعلقت مي نور الشريف على الصورة مغردة "حبايبى برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا".

وانتشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بالفنانة المعتزلة منذ 26 عاماً.

اعتزلت عام 1996

وسبق لنورا الزواج من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، ولاحقاًَ من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل، لكنهما تطلقا عام 1998.

ولاعتزال الفنانة القديرة وارتدائها الحجاب قصة مثيرة روتها الفنانة عفاف شعيب خلال حوار سابق مع صحيفة محلية، كاشفة أنها قررت الاعتزال في منزلها بعد سماع آية قرآنية. وقالت: "من يصدق أن نورا اعتزلت وارتدت الحجاب في بيتي؟ نعم داخل شقتي.. وقبل أن أعلن أنا اعتزالي بعدة شهور".

يشار إلى أن نورا من مواليد القاهرة حاصلة على بكالوريوس تجارة واعتزلت التمثيل عام 1996.

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