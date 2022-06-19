فيديو نادر لفيروز.. "عاصي كان قاسياً"

في ظهور نادر، أطلّت الفنانة اللبنانية فيروز بمقطع فيديو نشرته لها ابنتها المخرجة ريما الرحباني عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، يعود تاريخه لعام 1978.

وظهرت فيروز في الفيديو خلال إحدى حفلات "الأوديوم" في لندن، تتحدث عن منع زوجها الموسيقي اللبناني الراحل عاصي الرحباني لها من العودة إلى المسرح للقاء الناس بعد انتهاء وصلتها الغنائية.

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نفذت أوامره فقط!

وأكدت في كلامها أن زوجها كان يمنعها من الكلام مع الجمهور رغم مطالبتهم بذلك، موضحة أنها كانت تنفّذ فقط ما يقول لأنه كان قاسياً يرفض فكرة النقاش تماماً، وفق تعبيرها.

وقالت باللهجة اللبنانية: "كنت لما أعمل حفلة يمنعني من الرجوع إلى المسرح، على الرغم من أن الجمهور كان يطالب دوما بهذا الأمر، أنا ما كنت إسأل، لأن شو كان يقول كنت نفذ، كنت آمن بكل شي يقولوا".

وختمت: "عاصي كان رجلاً مهماً إلى حد كبير، تميّز بتصرفاته النبيلة التي نقلها لي".

تفاعل كبير

إلى ذلك، لاقى الفيديو تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن الفنانة اللبنانية نادرة بإطلالاتها.

كما حملت التعليقات ثناء كبيرا على علاقة الثنائي التي حملت كثيرا من معاني الحب والصدق.

ويصادف غداً يوم 21 حزيران/يونيو، ذكرى رحيل عاصي الرحباني، الذي توفي في ذات التاريخ من عام 1986.