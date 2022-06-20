المهن الموسيقية تتراجع.. وتسمح لحسن شاكوش بالغناء

بعد 10 أشهر من المنع التام لمزاولة مهنة الغناء في مصر، أعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حصوله على تصريح مزاولة المهنة من نقابة المهن الموسيقية، بعد موافقة لجنة التظلمات على الالتماس المقدم منه، مع تعهده بالالتزام بتقاليد وأعراف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة.

ونشر شاكوش، عبر حسابه على موقع فيسبوك، صورة له من داخل نقابة المهن الموسيقية، بصحبة إدارة أعماله، مُمسكاً بكارنيه النقابة، مُعلقاً عليها بقوله: "الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل".

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قرار نهائي وللأبد!

من جهتها، كشفت لجنة التظلمات بنقابة المهن الموسيقية سبب عودة حسن شاكوش لمزاولة مهنة الغناء على الرغم من أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر أعلن سابقا عن القرار "نهائي وللأبد"، وقالت اللجنة إن الالتماس المقدم من حسن شاكوش يُعد "الثالث" وتمت الموافقة عليه بعد فحص أسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدى التزامه بقرارات النقابة والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شُعبة من أهم شُعب الموسيقى وهي شعبة الإيقاع، وخطئه عن الألفاظ التي بدرت منه على خشبة المسرح.

"فلسفة العقاب أتت مفعولها"

واعتبرت اللجنة أن "فلسفة العقاب قد أتت مفعولها وحققت المقصود منها وهو الردع والتقويم وأنه لا يوجد عقاب أبدي بلا مدة محددة لأنه لا يوافق صحيح القانون فلا بُدَّ من توقيت العقوبة لمخالفة الأبدية للدستور والقانون".

كما اعتبرت أن مدة الأشهر العشرة كافية جداً لتحقيق الغرض من الوقف وقد وافق المجلس على منح التصريح بالغناء له بعد أخذ كل التعهدات عليه بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة، "وإلا فسوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجدداً في حالة مخالفة الإقرار".

يشار إلى أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر كان قد قرر انتهاء مسيرة مطرب المهرجانات شاكوش بقرار جماعي من مجلس النقابة.