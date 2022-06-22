"ميّاس" اللبنانية.. أبهرت حكام America’s Got Talent وفازت بـ"الباز الذهبي"

فازت فرقة "ميّاس" اللبنانية، وهي فرقة رقص نسائية، بـ"الباز الذهبي" (Golden Buzzer)، في برنامج المواهب America's Got Talent في حلقة ليلة الثلاثاء.

ويعني حصول الفرقة على "الباز الذهبي" الانتقال إلى العروض المباشرة والنهائية من البرنامج الشهير، والذي يبدو أنه لم يعد مجرد مكان حيث يمكن للمتسابقين إظهار مهاراتهم الفريدة، بل إنه أيضا حيث يمكنهم مشاركة رسالة قوية مع العالم.

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وقبل البدء بالأداء، أخبرت "مياس" الحكام أن اسم "الفرقة" يعني "تبختر اللبوات بكل فخر وغرور" باللغة العربية، وتحدثت المتسابقات اللبنانيات عن الصعوبات التي يواجهنها في بلدهن كراقصات قبل تقديم تجربة الأداء التي حصلن بفضلها على "الباز الذهبي".

وقالت إحدى الراقصات للحكام قبل الاختبار: "لبنان بلد جميل للغاية، لكننا نعيش صراعا يوميا".

وشرحت إحدى راقصات فرقة "ميّاس" ما تعنيه فرصة التواجد في فئة المجموعات في منافسات America's Got Talent، قائلة: "إن وجودنا هنا، والوقوف على أكبر مسرح في العالم هو فرصتنا الوحيدة لنثبت للعالم ما يمكن للمرأة العربية أن تفعله، والفن الذي يمكننا إبداعه، والمعارك التي نخوضها".

وواصلت الفرقة تقديم عرضها الحالم، وحركن أذرعهن ورقصن مع ريش طويل في تزامن مثالي، حيث أصيبت لجنة التحكيم المكونة من مقدم البرامج الشهير سايمون كاول، وعارضة الأزياء والممثلة هايدي كلوم والكوميدي هوي ماندل والممثلة صوفيا فيرغارا، بالذهول.

وقالت النجمة فيرغارا: "لا توجد كلمات تشرح لكن ما نشعر به هنا. لقد كان أجمل رقص إبداعي رأيته في حياتي".

وقالت صوفيا (49 عاماً)، قبل أن تضغط "الباز الذهبي": "سأكون فخورة للغاية إذا ساعدتُ هذه الفرقة النسائية للوصول إلى العروض المباشرة النهائية فهي تستحقّ بالفعل! أريد أن أكون جزءاً من هذا الاستحقاق!"، وصعدت إلى المسرح وعانقت أعضاء الفرقة.

وشدّدت صوفيا قائلة: "ما من كلمات تعرب عن شعورنا في هذه اللحظة. هذا أجمل عرض راقص أشاهده في حياتي!".

وأردف كويل عن المجموعة: "ستُحدثن فرقاً ونقطة تحوّل إيجابية. يمكن أن أقول إنّه أفضل عمل راقص رأيناه على الإطلاق".