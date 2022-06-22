ممثلة تركية تسقط من شرفة منزلها في الطابق الـ15
احتفلت في الشهر الماضي بعيد ميلادها، ونشرت فيديو عبر حسابها بإنستغرام خلال الاحتفال
لقيت الممثلة التركية يونجا توركمان حتفها على الفور إثر سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الـ15 في منطقة غازي عثمان باشا الأحد.
وحضرت الشرطة والفرق الطبية على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاتها. ولم تعطِ الشرطة أي تفاصيل حول الوفاة، وما إن كانت بفعل فاعل. وذكر البعض أنها كانت وحدها في المنزل عندما سقطت.
وتبلغ يونجا من العمر 45 عاماً، وشاركت في عدة مسلسلات من بينها "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" و"كل شيء بخصوص الزواج" الذي عرض أخيراً.
وكانت احتفلت في شهر مايو الماضي بعيد ميلادها، ونشرت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" خلال الاحتفال.
ولم يعرف عن يونجا أنها تعاني من مشاكل فيما يخص صحتها النفسية، وكانت تنشر الكثير من مقاطع الفيديو المرحة في "إنستغرام". وسبق أن زارت الشيف التركي نصرت والتقطت معه بعض الصور.
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