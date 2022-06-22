.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ممثلة تركية تسقط من شرفة منزلها في الطابق الـ15

  • الخط
الممثلة يونجا توركمان

ممثلة تركية تسقط من شرفة منزلها في الطابق الـ15

احتفلت في الشهر الماضي بعيد ميلادها، ونشرت فيديو عبر حسابها بإنستغرام خلال الاحتفال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لقيت الممثلة التركية يونجا توركمان حتفها على الفور إثر سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الـ15 في منطقة غازي عثمان باشا الأحد.

وحضرت الشرطة والفرق الطبية على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث أكد الأطباء وفاتها. ولم تعطِ الشرطة أي تفاصيل حول الوفاة، وما إن كانت بفعل فاعل. وذكر البعض أنها كانت وحدها في المنزل عندما سقطت.

وتبلغ يونجا من العمر 45 عاماً، وشاركت في عدة مسلسلات من بينها "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" و"كل شيء بخصوص الزواج" الذي عرض أخيراً.

مع الشيف نصرت
مع الشيف نصرت

وكانت احتفلت في شهر مايو الماضي بعيد ميلادها، ونشرت فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" خلال الاحتفال.

ولم يعرف عن يونجا أنها تعاني من مشاكل فيما يخص صحتها النفسية، وكانت تنشر الكثير من مقاطع الفيديو المرحة في "إنستغرام". وسبق أن زارت الشيف التركي نصرت والتقطت معه بعض الصور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
100 مليون إنسان في خطر بسبب التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية 100 مليون إنسان في خطر بسبب التهديد الروسي باستخدام الأسلحة النووية
اكتشف المزيد