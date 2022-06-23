فايق حسن لأصالة بذكرى زواجهما الأولى: أنا لك جوزتي!

احتفالاً بالذكرى الأولى لزواجهما، ردّ الشاعر فائق حسن على زوجته أصالة نصري بنشر صورتهما معاً على دراجة نارية، عبر إنستغرام، كاتباً "كل عام وأنت لي وأنا لك بدون تكلف ببساطة بعفوية ... الحب هو أن تكون أنت ولا شيء سواك!!"

كما أضاف:" شكرا لسنة هي أجمل سنين حياتي شكرا لعطائك الإنساني شكرا لكل كلمة لكل همسة لكل تفاصيل قصتنا التي لها كل يوم بداية وكأننا نعيشها أول مرة.. شكرا جوزتي".

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جاء ذلك بعدما احتفلت الفنانة السورية بذكرى زواجها الأولى من حسن، حناشرة صورة تجمعهما عبر إنستغرام، وقالت، "متل هاليوم من سنه ولدت من جديد .. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحي كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبي وحبيبي وسندي وكيان بركن له يطمنّي وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة".

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور، وأثنت التعليقات على علاقة الثنائي.

عام على زواج بعد انفصال

يذكر أن الفنانة السورية كانت أعلنت العام الماضي، رسمياً زواجها من الشاعر الغنائي العراقي، بنشر صورة تجمعهما عبر "إنستغرام".

وكانت أصالة متزوجة في البداية من رجل الأعمال أيمن الذهبي، وقد أثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج طارق العريان، وأنجبت منه توأما هما آدم وعلي، لينفصلا في يناير 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

أعمال قادمة

أما فنيّاً، فأحيت المطربة الأسبوع الماضي حفلاً في الكويت مع المغنية العراقية رحمة رياض، قدمت خلاله باقة من أشهر أعمالها وحقق نجاحاً كبيراً.

كذلك سجلت ديو جديد مع أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل، فيما تحضر لـ "ديو" جديد مع المطرب رامي صبري.