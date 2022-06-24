.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

يوسف الخال: أبكي حين أستمع لأغاني ملحم بركات

  • الخط
FB_IMG_1655927045617

يوسف الخال: أبكي حين أستمع لأغاني ملحم بركات

بيروت - فاطمة قنيبر

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر الفنان يوسف الخال أن العطاء الفني والتمثيلي تقلّص في هذه الفترة، سواء في لبنان أو في العالم العربي، بسبب المشاكل الاقتصادية والحروب والأمراض والفيروسات.

وأشار إلى أن شخصية قيس التي جسدها في مسلسل "ظل" تشبهه في جزء منها وهو الجزء المتعلق بشخصية المحامي، لافتاً إلى أن شخصية قيس كانت متعبة لأنها تتطلب نمطاً جديداً من الإخراج والكتابة.

كما كشف عن أنه لن يمانع في المشاركة في فيديو كليب مع فنان ما، مؤكدا أن المضمون والرسالة هما ما يحكمانه.

أما فيما يخص السينما، فقال إن علاقته بها سيئة جداً، مؤكدا أنه ليست لديه تجارب سينمائية بالمعنى الحقيقي. معتبرا أنه يشعر بالتقصير في حق السينما.

أما عن المطربين الذين يحب الاستماع إليهم، فقال إنه يبكي حين يستمع لأغنيات ملحم بركات، إضافة لإعجابه بأغاني وديع الصافي، وذكرى، وأصالة، وعبير نعمة، ورامي عياش وملحم زين، وكذلك الشاب وليد الحلاني.

وكان يوسف الخال قد ظهر في بداياته في أكثر من فيديو كليب، وأحد هذه الكليبات مع الفنانة نجوى كرم "روح روحي" ، وجاء بالتزامن مع مشاركته في مسرحية "آخر يوم" للفنان أسامة الرحباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذير ألماني من آثار كارثية لنقص إمدادات الغاز الروسي تحذير ألماني من آثار كارثية لنقص إمدادات الغاز الروسي
اكتشف المزيد