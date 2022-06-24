يوسف الخال: أبكي حين أستمع لأغاني ملحم بركات

اعتبر الفنان يوسف الخال أن العطاء الفني والتمثيلي تقلّص في هذه الفترة، سواء في لبنان أو في العالم العربي، بسبب المشاكل الاقتصادية والحروب والأمراض والفيروسات.
وأشار إلى أن شخصية قيس التي جسدها في مسلسل "ظل" تشبهه في جزء منها وهو الجزء المتعلق بشخصية المحامي، لافتاً إلى أن شخصية قيس كانت متعبة لأنها تتطلب نمطاً جديداً من الإخراج والكتابة.
كما كشف عن أنه لن يمانع في المشاركة في فيديو كليب مع فنان ما، مؤكدا أن المضمون والرسالة هما ما يحكمانه.
أما فيما يخص السينما، فقال إن علاقته بها سيئة جداً، مؤكدا أنه ليست لديه تجارب سينمائية بالمعنى الحقيقي. معتبرا أنه يشعر بالتقصير في حق السينما.
أما عن المطربين الذين يحب الاستماع إليهم، فقال إنه يبكي حين يستمع لأغنيات ملحم بركات، إضافة لإعجابه بأغاني وديع الصافي، وذكرى، وأصالة، وعبير نعمة، ورامي عياش وملحم زين، وكذلك الشاب وليد الحلاني.
وكان يوسف الخال قد ظهر في بداياته في أكثر من فيديو كليب، وأحد هذه الكليبات مع الفنانة نجوى كرم "روح روحي" ، وجاء بالتزامن مع مشاركته في مسرحية "آخر يوم" للفنان أسامة الرحباني.
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