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أساء لنساء مصر.. جلسة برلمانية حول إسقاط الجنسية عن فنان

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عمرو واكد
عمرو واكد

أساء لنساء مصر.. جلسة برلمانية حول إسقاط الجنسية عن فنان

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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بعد إهانته لسيدات مصر وقرار نقابة الممثلين شطب عضويته، يبحث مجلس الشيوخ في مصر، غدا الأحد، إسقاط الجنسية عن الفنان عمرو واكد الهارب خارج البلاد.

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وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، اقتراحا مقدما من نائب سيناء سليمان الزملوط بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن عمرو واكد.

وشدد الزملوط على أن إسقاط الجنسية عن عمرو باتت ضرورة ملحة، مؤكدا أنه "لا يستحق شرف حمل الجنسية المصرية".

تغريدة مسيئة

وكان واكد قد نشر تغريدة مسيئة لسيدات مصر، أثارت غضباً واسعاً، ما دفع المجلس القومي للمرأة ونقابة الفنانين ومحامين ليتقدموا ببلاغات ضده.

أشرف زكي
أشرف زكي

من جهته، قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن عمرو واكد ليس عضوًا في نقابة الفنانين، وجرى شطبه من النقابة منذ عدة سنوات، مؤكدا في بيان رسمي أن مثل هذا الفنان - يقصد واكد - "لا يشرفنا وجود أمثاله في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام".

بلاغ للنائب العام

وقال سمير صبري المحامي لـ"العربية.نت"، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان، مطالبًا تقديمه للمحاكمة الجنائية.

وكان نقيب الفنانين قد أصدر قراراً في يناير الماضي بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية بشكل نهائي، وذلك بعد قرار لمحكمة القضاء الإداري في مصر بالشطب النهائي للفنانين.

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