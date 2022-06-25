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لم يحقق إلا 22 دولاراً.. رفع فيلم مصري من دور العرض

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حسين فهمي و أحمد زاهر
حسين فهمي وأحمد زاهر

لم يحقق إلا 22 دولاراً.. رفع فيلم مصري من دور العرض

دبي - العربية.نت

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قررت دور العرض السينمائي في مصر رفع فيلم "فارس" واستبعاده، وذلك بعد تراجع إيراداته على مدار الأيام الأخيرة، مكتفيًا في آخر أيام عرضه، الأربعاء الماضي، بـ421 جنيها فقط (حوالي 22 دولارا).

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الفيلم بطولة الفنان أحمد زاهر في أول بطولة مطلقة له، بمشاركة الفنانين حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبو النجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، وملك أحمد زاهر، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويجسد زاهر خلال أحداث الفيلم شخصية فارس، بطل شعبي نشأ في أسرة طيبة، صاحب أخلاق، رياضي، مهنته عامل في محطة بنزين، يدخل في صراع كبير مع رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ، وتكون بينهما مطاردات ومعارك وجرائم قتل.

فيما يجسد حسين فهمي شخصية رجل أعمال ثري "رشيد السويفي"، ولكن لديه مشاكل نفسية تجعله يقدم على تصرفات غير سوية، ويدخل في صراعات مع فارس، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، ولكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال.

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