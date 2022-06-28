بسبب أزمة شاكوش.. هاني شاكر يستقيل من نقابة الموسيقيين

مفاجأة صادمة أعلن عنها الفنان المصري هاني شاكر، باستقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين على خلفية الأحداث التي وقعت في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر الاثنين بسبب أزمة حسن شاكوش.

وعبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أعلن هاني شاكر تقديم استقالته على الهواء في مفاجأة للجميع، موجها الشكر للجمعية العمومية والمجلس على الفترة التي قضاها في النقابة.

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ورفض هاني شاكر الخوض في التفاصيل التي تسببت في استقالته، ولكنه ألمح إلى أنها جاءت بسبب ما جرى في المؤتمر الصحافي، الذي تمت الدعوة إليه بشكل طارئ من أجل توجيه حسن شاكوش لاعتذاره إلى شعبة الإيقاع.

لكنه بعد ما جرى من تراشق ومشادات قرر تقديم استقالته دون الخوض في تفاصيل الأمر، مؤكدا على أن الشؤون القانونية في نقابة الموسيقيين ستهتم بباقي تفاصيل الأمر وما سيحدث في الأيام المقبلة.

وتمنى هاني شاكر لنقابة الموسيقيين التوفيق في ما هو قادم، وتمنى أن تختار الجمعية العمومية من هو أفضل منه لتولى مهام النقابة، ليختتم حديثه واتصاله الهاتفي بالتأكيد على أن قراره قرار نهائي.

هاني شاكر تحدث في المداخلة بنبرة حزينة للغاية، خاصة وأنه انسحب بشكل سريع حينما وقعت المشادة في المؤتمر الصحافي، والتي ألغي المؤتمر على إثرها.

وأكد هاني شاكر أن حديثه في المداخلة الهاتفية جاء من أجل الإعلان فقط عن الاستقالة، كي يعلم الجميع أنه لم يعد متواجد بالنقابة.