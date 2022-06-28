فنانة مصرية: "فيه ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم"

أثارت الفنانة المصرية، فريدة سيف النصر، الجدل بتصريحها الجريء عن القبلات في السينما المصرية، مشيرة إلى أنها كانت تريد "تقبيل" فنانين كثيرين خلال أعمالها.
وقالت فريدة، خلال حوار مع برنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر" "أنا هتكلم عن نفسي، أنا لظروف ما، وبسبب جوازة ما، وحاجات كتير، مكنش ينفع أتباس، أنا كان نفسي والله، يعني كان في ممثلين حلوين كان نفسي أبوسهم، بس مقدرتش".
كما أضافت: "أنا عن نفسي لما كنت أبقى مضايقة من جوزي أو زعلانة منه مبقدرش أبوسه أو أقرب له، ببقى واخدة موقف، إنما كان في السينما مثلا يقوموا يرموا مراية على الكاميرا، أو الموجة تضرب، أو الشيش يتكسر، أو القهوة تفور.. ولكن كل واحد حر في نفسه".
إلى ذلك، اعتبرت أنه في بعض الأعمال تعتبر القبلة ضرورية في السياق الدرامي، كما في حالات الاغتصاب، لكنها أشارت إلى أن لكل مخرج رؤيته الإخراجية.
إلى ذلك، أكدت أنها لم تقم بتمثيل أي مشاهد في هذا الإطار، لكنها قالت "معملتهاش، ومع ذلك هروني بعناوين عن المشاهد المثيرة والساخنة عشان قفص الفراخ".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر كان مسلسل "رانيا وسكينة"، مع روبي ومي عمر في رمضان 2022.
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