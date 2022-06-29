راغب علامة: من لا تعجبه تصريحاتي فليشرب من البحر

تعليقاً على الضجة التي أثارتها تصريحاته قبل أيام، أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أن سياسيي لبنان هم من دمّروه، وفق تعبيره.

وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هؤلاء لم ولن ولا يمثلوه أبداً، في إشارة منه إلى المسؤولين، وما يشهده بلده من أزمة خانقة منذ سنوات عصفت بكل مفاصل الحياة.

مادة اعلانية

كما أضاف أن الوطن يعني الكرامة، وليس مجرّد بقعة أرض، مشدداً على أن من لا تعجبه تصريحاته فليشرب من البحر، وفق قوله.

"خونة"

واعتبر أن المسؤولين اللبنانيين باتوا شهوداً على إذلال الشعب، دون أن يحركوا ساكناً، واعتبر هذا "خيانة للوطن".

كذلك تطرّق إلى مشاكل الكهرباء والماء والدواء والبنزين ومشاكل البنوك، في إشارة منه إلى عمق الأزمة التي يعيشها لبنان منل سنوات.

مؤيد ومعارض

يذكر أن اسم الفنان اللبناني راغب علامة كان تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه عن تبرئه من جنسيته اللبنانية.

وبعد تصريحات "السوبر ستار"، انقسمت الآراء والتعلقيات، فالبعض طالب بسحب الجنسية منه، فيما رأى آخرون أنها مجرّد ذلة لسان، مؤكدين: "خانه التعبير".

أما فنياً، الفنان راغب علامة كان أطلق منذ شهر أغنية منفردة بعنوان "تعاليلي" باللهجة المصرية وقد لاقت نجاحاً واسعاً.