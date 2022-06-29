شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها

كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بعض التفاصيل حول خلافها مع طليقها حسام حبيب، وكشف حقيقة ما أثير حول استيلائه على أموالها وتهديده لها بالمسدس.

"عمره ما أخد مني فلوس"

فقد أشارت عبر فقرة الأجوبة والأسئلة على "ستوري انستغرام" إلى أن حسام حبيب لم يستول على أموالها في أي وقت من الأوقات، قائلة: "بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا بل بالعكس تماما أنا ما عرفش أحوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما، وهو كان بيحافظ على مالي ودي صراحة عشان دي حاجة هسأل عليها قدام ربنا".

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أما عن تهديده لها بالمسدس في الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما، فقالت شيرين: "طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كدة وبرده دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا".

لا خلافات مع عاصي الحلاني

كما نفت أيضا وجود خلافات لها مع عاصي الحلاني، ووصفته بأخيها الكبير، والذي يهتم بها في زياراتها إلى لبنان، وتزوره في مزرعة الخيول الخاصة به، وقالت إنها لا تملك أي خلافات مع جميع زملائها في الوسط الفني.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب عادت لنشاطها على السوشيال ميديا، حيث أصبحت تتواجد للحديث مع جمهورها بشكل أكبر من خلال خاصية ASK عبر حسابها على موقع إنستغرام، إذ فتحت شيرين الأسئلة لجمهورها 3 مرات، وأجابت على أسئلتهم سواء كانت عن عملها أو حياتها الشخصية.