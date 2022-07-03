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شروط مثيرة للجدل لحضور حفل عمرو دياب في مصر

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عمرو دياب
عمرو دياب

شروط مثيرة للجدل لحضور حفل عمرو دياب في مصر

دبي - العربية.نت

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حالة من الجدل أثارها الإعلان عن حفل غنائي للنجم عمرو دياب، يوم 12 يوليو الجاري بمدينة العلمين شمال غرب مصر.

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فقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن فتح باب حجز التذاكر، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 1500 جنيه و2000 جنيه، 2500 جنيه، 3500 جنيه، 4000 جنيه، 5000 جنيه، 10000 جنيه.

بالأبيض فقط

كما حددت أيضا أن تكون شروط حضور الحفل من الجمهور مقتصرة على ارتداء الملابس البيضاء، وعدم حضور الجمهور الأقل من 21 عاما.

وكان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا أحدث أغانيه "اللوك الجديد". والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع محمد حمدي وأمير محروس، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

إطلالة غريبة

غلاف الأغنية أيضا أثار موجة من الجدل حيث جرى تداوله بشكل واسع، مع تعليقات ساخرة، وأخرى مؤيدة لفكرة التغيير في المظهر.

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