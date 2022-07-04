برفقة هنيدي.. أول صورة لـ"توتة" بعد خضوعه لعملية قلب

كشف الفنان المصري محمد هنيدي الحالة الصحية لزميله الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توته"، بعد إجرائه عملية دقيقة، كاشفا عن موعد خروجه من المستشفى.

ونشر النجم الكوميدي، فجر اليوم الاثنين، صورة تجمعه بالفنان محمد عبد الرحمن من داخل المستشفى مطمئنا الجمهور على حالته الصحية.

مادة اعلانية

كما كتب هنيدي عبر حسابه على "تويتر"، "من مستشفى دار الفؤاد بنطمنكم.. توتة "عبد الرحمن" بقى زي الفل وخارج بكرة".

من مستشفى دار الفؤاد ... بنطمنكم توتة "عبد الرحمن " بقى زي الفل وخارج بكرة pic.twitter.com/ggT9RMK9Zf — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 3, 2022

بدورها أكدت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤول عن الملف الطبي في النقابة تحسن الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن.

وكانت شقيقة "توتة"، أعلنت قبل يومين، خضوعه لعملية قلب مفتوح بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتبت شامة عبد الرحمن، عبر حسابها على "فيسبوك"، "أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم".

وقبل الوعكة الصحية كان عبد الرحمن أعلن عن عمله الفني الجديد الذي يحمل اسم "فيصل إكس أبو كليبس".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان كان مسلسل "جمجوم وبم بم"، المكون من 15 حلقة.