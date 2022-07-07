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تفاصيل تعرض شقيقة هنا الزاهد للتحرش في مول شهير بمصر

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هنا الزاهد

تفاصيل تعرض شقيقة هنا الزاهد للتحرش في مول شهير بمصر

دبي - العربية.نت

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تعرضت شقيقة الفنانة هنا الزاهد الصغرى (نور) للاعتداء اللفظي أثناء تجولها بمول تجاري شهير بمدينة 6 أكتوبر، ما استدعى تحرك القوات الأمنية لتقوم بضبط المتهم، وتحويله للتحقيق.

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وفي التفاصيل، نشرت شقيقتها فرح الزاهد، صورة للمتحرش عبر ستوري حسابها الخاص بموقع "إنستغرام"، وكتبت: طيب دلوقتي الراجل ده متحرش واقف في مول مصر عمال يتحرش بالبنات وحاجة في منتهى قلة الأدب!.. مرحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات والكلام وعمال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أي بنت".

وتابعت "وهي واقفة عند البنك هي ووالدتي، فزعقوا فيه، يروح مبجح فيهم ويقل أدبه، ويقول: أنا معملتش حاجة، ومجتش جمبها، والناس حواليه عادي جدا، مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم!، طلبنا النجدة، ويا رب يكون في استجابة سريعة؛ عشان نقضي على الأشكال دي".

نور الزاهد - الشقيقة الصغرى
نور الزاهد - الشقيقة الصغرى

إخلاء سبيله بعد التصالح

إلى ذلك، أدلى المتهم بالتحرش بشقيقة الفنانة هنا الزاهد، باعترافاته حول ارتكابه الواقعة أمام جهات التحقيق، الأربعاء، حيث أكد أنه لم يصدر منه أي ألفاظ نابية تسيء إلى الفتاة، مبررًا ما فعله بأنه كان يعبر عن إعجابه الشديد بها.

بعد ذلك، قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل الشاب بعد تنازل شقيقة هنا الزاهد، عن الشكوى المقدمة ضده.

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