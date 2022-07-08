الفنان فارس الحلو: الدراما السورية تخضع للرقابة مرتين

حلقة روافد هذا الأسبوع هي الجزء الثاني مع الممثل والناشط الثقافي السوري فارس الحلو، الذي يقيم في فرنسا.

الحلو يتحدث في بداية اللقاء عن الرقابة في الدراما السورية فيشير إلى وجود رقابتين، رقابة رسمية ووصفها بـ "اللعينة" ورقابة اجتماعية.

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ويقول: "الأعمال الدرامية السورية لا يوجد فيها طموح لأن سقف الوطن منخفض من ناحية الإنتاج الدرامي الذي يعرض حاليا، والدراما السورية لم تصف المأساة في البلد، كما هي عليه. ومعلوم أن فارس الحلو كان أعلن دعمه للثوار منذ بدايات الثورة السورية، فصدرت بحقه أحكام قضائية وتمت مصادرة أملاكه مع معارضين آخرين.

فارس الحلو تخرّج في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وانتسب إلى نقابة الفنانين السوريين. ثم أسس ورشة البستان للثقافة والفنون وهي تجمع نقابي قانوني يهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي ودعم السياحة من خلال إقامة ملتقيات فنية في النحت والموسيقى والرسم والفنون الأخرى. نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان فالنسيا السينمائي الدولي 2007 عن فيلم "علاقات عامة".

شارك في مسلسلات عدة، مثل: "وجوه وأماكن" و"دليلة والزيبق" و"تخت شرقي" و"لعنة الطين" و"أحلام أبو الهنا" و"نهاية رجل شجاع".