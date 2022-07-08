صراع سينمائي ثلاثي في عيد الأضحى.. وفيلم رابع ينتظر

قبل ساعات من حلول أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، اشتعل السباق السينمائي بين الأفلام المتنافسة، ودخلت جميعها إلى السباق استغلالاً لانطلاق إجازة الصيف في مصر.

"كيرة والجن"

أول الأعمال التي دخلت إلى السباق مبكراً، هو فيلم "كيرة والجن" الذي يتقاسم بطولته أحمد عز وكريم عبد العزيز وتشارك في البطولة هند صبري، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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الفيلم مدته 3 ساعات كاملة وهو الأطول بين الجميع، واختار صنّاعه أن يطرحوه قبل أسبوع كامل من بداية موسم عيد الأضحى، استغلالا للوقت ومن أجل التمهيد لموضوعه.

خاصة أن العمل يرصد ما جرى في الشارع المصري أثناء ثورة 1919، من خلال شخصيتي أحمد عبد الحي كيرة، وعبد القادر الجن وكيف للثنائي أن يتحدا في مواجهة الإنجليز.

الفيلم حقق ملايين الجنيهات في الأسبوع الأول من عرضه، وأحدث جدلا كبيرا بين الجمهور حول المستوى الذي يقدمه، خاصة أنه مقتبس عن رواية لمؤلف الفيلم أحمد مراد.

"بحبك"

الفيلم الثاني الذي طرح قبل يومين هو "بحبك" الذي يقوم ببطولته تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي، وهو العمل الذي يحمل توقيع تامر حسني كمخرج للمرة الأولى، كما أنه من تأليفه أيضا، فيما يتولى إنتاجه شقيقه حسام حسني.

العمل تجاوز المليون ونصف في الليلة الأولى من عرضه، لكنه تلقى انتقادات كبيرة بسبب التقليدية التي يقدمها تامر حسني في الفيلم، وكونه صار مؤلفا ومخرجا وممثلا ومغنيا في العمل.

الفيلم تتناول أحداثه قصة رجل يخوض قصتي حب ويتخبط في حياته بين فتاتين، وكيف يختلف التعبير عن المشاعر بين الرجل والمرأة من خلال الأحداث.

ثالث الأفلام التي طرحت للعرض هي فيلم "عمهم" للفنان محمد عادل إمام والذي يعود به للسينما من جديد، قبل أن يتفرغ للتحضير للفيلم الذي يجمعه بوالده عادل إمام، مثلما أكد في العرض الخاص للفيلم.

ويشاركه البطولة محمد سلام وهدى المفتي وسيد رجب، وتدور أحداث العمل حول شخصية "سلطان" وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه في مركز رياضي، ولكن الظروف تقودهما إلى مطبعة تزوير أموال وهو ما يقودهما إلى الكثير من المتاعب.



عمهم فيلم تسليم أهالي

"تسليم أهالي"

إلى جوار هذه الأعمال الثلاثة، يتواجد فيلم "تسليم أهالي" الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وكان من المفترض أن يعرض في عيد الأضحى.

لكنه غادر السباق بشكل مفاجئ، وقرر صناعه طرحه في وقت متأخر من هذا الشهر، انتظارا لانتهاء الموسم الخاص بعيد الأضحى، واستمرار الموسم الخاص بالصيف.