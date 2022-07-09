فنانة عربية لا تملك حسابا على تيك توك وحصدت مليارات المشاهدات!

بعد تحقيق أغنيتها "قومي" مليارات المشاهدات عالمياً لأول مرة بتاريخ التطبيق، احتفل تطبيق "تيك توك" بتصدّر الفنانة اللبنانية ميريام فارس قائمة التريند الأكثر تفاعلاً عبر منصته ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى خلال الساعات الماضية.
فقد شاركت صاحبة "أنا والليل"، عبر حسابها في تويتر صورة من قائمة الترندات التي تصدرتها في المركز الأول بوسم "ميريام_فارس_تصل_الى_العالميه"، وذلك بعدما أعلنت شركة "تيك توك" عن الأرقام التي حصدتها الأغنية حتى الآن، والتي بلغت 8.4 مليار مشاهدة.
لا تملك حسابا على تيك توك!
واللفات في الأمر أن هذا الحدث قد تم بينما لا تملك فارس حساباً عبر تيك توك حتى اللحظة، إلا أن التحدي الذي أطلقته الفنانة اللبنانية عبر تطبيق انستغرام الخاص بها بتاريخ 2 مايو 2022 قد اكتسح كافة المنصات.
يشار إلى أن هذه الواقعة تعتبر الأولى من نوعها لفنانة عربية.
وجاءت بينما تنشغل فارس بالتحضير رلأعمال فنية جديدة.
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