وفاة نجم "ذي سوبرانوز" توني سيريكو عن 79 عاماً

توفي الممثل الأميركي توني سيريكو الذي اشتُهر بشخصية بولي "والنتس" غوالتيري في مسلسل "ذي سوبرانوز"، عن 79 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته، الجمعة.

وأدى سيريكو أدواراً بسيطة على التلفزيون والسينما لعقود من الزمن، قبل الاستعانة به في الخمسينات من عمره لأداء شخصية بولي الرجل غريب الأطوار والقاسي أحياناً في المسلسل الناجح الذي أنتجته "اتش بي او". وكانت شخصيته من أكثر الشخصيات التي طبعت المشاهدين في المسلسل.

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وكتبت عائلته في بيان على فيسبوك: "ببالغ الحزن، ولكن بفخر كبير وحب وكثير من الذكريات العزيزة، تود عائلة غينارو أنتوني "توني" سيريكو إبلاغكم بوفاته صباح الثامن من يوليو 2022"، وفق فرانس برس.

"كان كبير القلب"

كما نعاه شريكه في مسلسل "ذي سوبرانوز" مايكل إمبريولي قائلاً: "يؤلمني أن أقول إن صديقي العزيز وزميلي وشريكي في الجريمة، توني سيريكو العظيم قد توفي اليوم".

وكتب إمبريولي الذي أدى دور كريستوفر مولتيسانتي، على إنستغرام: "لم يكن توني مثل أي شخص آخر: لقد كان قوياً ومخلصاً وكبير القلب أكثر من أي شخص عرفته من قبل... قلبي مفجوع اليوم".

نبذة عنه

يذكر أن سيريكو وُلد في بروكلين بنيويورك عام 1942، وتعرّض للتوقيف مرات عدة خلال شبابه، لكن حب التمثيل ظهر لديه في السجن بعد أن شاهد عرضاً تمثيلياً قدمه سجناء سابقون.

وأدى أدواراً صغيرة متعددة منذ أواخر السبعينيات، وظهر في مسلسلات تلفزيونية مثل "كوجاك" و"ميامي فايس"، وفي أفلام تدور أحداثها في فلك العصابات بينها "غودفيلاز" و"ميكي بلو آيز".

كما كان سيريكو في الخمسينيات من عمره عندما اختير لأداء أشهر أدواره، في مسلسل ذي "سوبرانوز" الذي يستكشف الحياة الخاصة لمجموعة إجرامية في نيوجيرسي.

كذلك قدمت شخصيته "بولي" الكثير من أشهر مشاهد المسلسل التي مزج خلالها بين روح الدعابة والولاء لتوني سوبرانو.