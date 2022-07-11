خالد الصاوي يكشف خبايا "الثمانية".. وكيف ارتدى عباءة خيرت الشاطر

يجيد اللعب على كل المستويات لتقديم العديد من الشخصيات سواء شخصيات تاريخية، أو من وحي المؤلف الذي كتب النص. فبعد تجسيده لشخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، عاد ليقدم دورين لأشرار، أولهما في "الثمانية" والآخر في "مغامرات كوكو".

وبالرغم من أن كلاهما يمثلان الشر، ولكن كل منهما بنكهة وتفاصيل مختلفة. إنه الفنان خالد الصاوي، الذي كشف في حواره مع "العربية.نت" عن كواليس مسلسل "الثمانية"، وعن فيلمه الكوميدي "مغامرات كوكو" والذي يعد أول فيلم يتناول الحيوانات كأبطال مشاركة في العمل. وأخيرا عن عودته للدراما مرة أخرى مع صديقه المخرج أحمد عبدالحميد بعد غياب 11 عاما، وغيرها من التفاصيل كشف عنها في هذا الحوار.

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*مسلسل "الثمانية" حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه، تصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ حلقته الأولى.. فكيف حدث ذلك؟

**سعدت كثيرا بالنجاح الذي حققه المسلسل، فهو تجربة مختلفة بالنسبة لي، فأنا لا أحب تقديم الأعمال الساكنة، وأتطلع دائما إلي الأعمال التي تتميز بالتنوع والثراء والأكشن والتي تحتوي علي القضايا الإجتماعية، وأيضا الكوميديا السوداء، وهو ما قدمه لي المسلسل. فهو تجربة مميزة في نجومها وفريق العمل وأماكن التصوير وجميع العناصر المختلفة التي ساعدت في تحقيق هذا النجاح، حيث رُصدت له ميزانية كبيرة ليكون مثل المسلسلات الأجنبية، فالدراما العربية تستطيع أن تقدم أعمالًا قوية تنافس عالميًا في حال توافر الإمكانيات.

*حدثنا عن شخصية ناصر المنشاوي في مسلسل "الثمانية"..

**الشخصية لرجل أعمال يعمل في التصدير والإستيراد للأغذية والمشروبات، وتلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى. فهو يتقن العمل في النور والجرائم في الظلمة، فهو أسرع من أي خصم، وأشد تنکیلًا. اجتماعي جدًا ظاهريًا، لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع، ثم صارت سجنًا معقولا له ولذكرياته المُرة، وضلالات العظيم المضطهد، وهلاوس التلاطم بين نطفة الآدمية. ناصر المنشاوي فيه غدر البشر والقدر، وقد وصل لآخر الخط، الآن سيقتل خصومه جميعًا، أو سينتحر بعنجهية قبل قتله.

*وكيف وجدت العمل مع المستشار تركي آل شيخ؟

**تشرّفت بالتعاون الفني في أول تجربة من تأليف المستشار تركي آل الشيخ في المسلسل، مع باقة رائعة من زملائي وأصدقائي من نجوم مصر والمملكة العربية السعودية، من خلال عمل مميز بكل العناصر الفنية العالمية، بقيادة فنية لصديقي المخرج المتميز أحمد مدحت. والحقيقة لابد وأن أتوجه بالشكر للمستشار صاحب الخلق النبيل والذوق الفني الرفيع على اهتمامه بكل تفاصيل العمل ليُخرج إلى الجمهور تجربة فنية متميزة.

*ومع عرض مسلسل "الثمانية" إنتهيت مؤخرا من تصوير فيلم "مغامرات كوكو".. حدثنا عنه

**سعدت بالعمل بشدة مع بيومي فؤاد، فقد قدمنا عملين معا من قبل، وهما مسلسلي "هي ودافنشي" وهو صعب ومعقد، وعمل كوميدي هو فيلم "تمساح النيل". وأيضا مشاركة شيرين رضا أيضا في بطولة الفيلم، وأنا سعيد بالعمل معها مرة آخري بعد أن عملنا معا في أحد أهم أفلامي وهو فيلم "الضيف". إلى جانب الشباب نانسي صلاح، وأوس أوس، وطاهر أبو ليلة، والمخرج إسماعيل فاروق. فالعمل دمه خفيف وفيه خيال، فأحداث الفيلم تدور حول صراع الخير والشر، لكن من خلال منظور جديد. فالصراع لا يكون بين البشر؛ بل بينهم وبين الحيوانات، وبين الحيوانات وبعضها بعضاً، داخل أحد مستشفيات الطب البيطري.

*انتشرت العديد من الصور لك من فيلم "مغامرات كوكو" ولك شكل مختلف.. أليس كذلك؟

**كنت أريد تقديم الشخصية في الفيلم بشكل معين وبطريقة مختلفة، لذا جمعتني جلسات مع فريق عمل الفيلم حتى قررت الظهور بـ" تسريحة الرستا" والذقن الطويلة لتقديم شخصية "دكتور فوزي"، وهو شخصية شريرة، والحمدلله لفتت انتباه الجمهور مع بداية انتشار الصور الأولى لكواليس العمل. فالعمل يناقش من خلال أبطاله تربية الحيوانات وطريقة التعامل معها، ولأول مرة منذ سنوات طويلة سنشاهد عملا سينمائيا يدور حول هذه القصص المختلفة التي لم يعتادها المشاهدين في السينما المصرية.

*الكثيرون علقوا علي تجسيدك شخصية خيرت الشاطر ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 3".. فما شعورك؟

**لم تكن المرة الأولي التي أجسد فيها شخصية موجودة في التاريخ، فقد قدمت بعض الشخصيات التاريخية التي عاشت في فترة قريبة، مثل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والكاتب الصحافي مصطفى أمين والشاعر أحمد فؤاد نجم، وكلها احتاجت إلي تدريبات وتحضيرات مكثفة. وعند تقديمي لشخصية الشاطر شاهدت له 3 لقاءات طويلة قال فيها كل ما لديه، منهم حديث له وقت ترشحه للرئاسة، واعتبرته بمثابة السي في الخاصة به. بالإضافة إلى بعض المقاطع أثناء محاكمته، ومجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية، ثم قفلت الباب على نفسي يوم كامل وذاكرت الشخصية، من خلال لقاءات بدون صوت لمتابعة حركة الجسم، مما تطلب 12 ساعة من العمل المستمر علي الشخصية، لإستيعاب دماغه وطريقة تفكيره. واعتمدت بعدها على سيناريو هانى سرحان، الذي كتبه بحرفية شديدة، كما أدين بفضل للمخرج بيتر ميمي فى خروج الشخصية على هذا النحو.

*وكيف وجدت ردود الأفعال حول تجسيدك لشخصية خيرت الشاطر فى الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"؟

**شعرت بالخوف والرعب من حجم الإشادات المبكرة التى تلقيتها، فأنا أخشى دوماً من ارتفاع سقف التوقعات أكثر من اللازم، لأن تتابع مراحل الشخصية ربما يعجب الناس بدرجة تفوق المتوقع أو العكس. ولذلك أشعر بخضة حينما يستقبل الجمهور أدوارى بإشادات قوية، وإن كنت أملك مجسات استطلاع تُمكنني من معرفة الانطباعات والآراء بشكل عام.

*هل تطلبت الشخصية بعض الوقت من أجل ظهورها بهذا الشكل؟

**لابد أن أشكر الماكيير المبدع أحمد مصطفى على جهده، فقد برهن على امتلاكنا خبرات تغنينا عن الاستعانة بخبراء ماكياج أجانب، إذ تمكن من جعل ملامح صبري فواز متطابقة مع محمد مرسي، وكذلك الحال بالنسبة لياسر جلال فى تجسيده للرئيس السيسي. أما عن خيرت الشاطر، فكنا نستغرق ساعتين فى الأيام الأولى من التصوير، حيث كان يضع خصلات من الشعر ويثبتها بمنطقة الذقن، بالإضافة إلى رسمة الحواجب وغيرها من التفاصيل الدقيقة، ولكن بمرور الأيام أصبحنا نستغرق ساعة وربع الساعة فى عمل ماكياج الشخصية.

*وهل هناك أعمالا جديدة خلال الفترة القادمة؟

**أعود للتعاون مع مخرج مسلسل "خاتم سليمان" أحمد عبد الحميد بعد 11 عامًا من خلال مسلسل "اعمل إيه". مسلسل من 45 حلقة يتناول قضايا اجتماعية تهم الجمهور من خلال زوج وزوجة وعدد من الأبناء. وقد انتهينا من كافة التحضيرات الخاصة بالعمل الذي كتبه السيناريست محمد الحناوي، وأيضا أختيار أماكن التصوير، خاصة وأن أغلب مشاهد المسلسل سيتم تصويرها خارج البلاتوه وهو ما يستغرق وقتا وجهدا أكبر خلافا للتصوير في الأماكن المغلقة.